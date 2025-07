Vanaf dinsdag 16 december 2025 introduceert Eurostar een vijfde rechtstreekse treinverbinding per dag tussen Amsterdam en Londen. De extra rit zal in beide richtingen worden gereden.

De uitbreiding is mogelijk dankzij de ingebruikname van de nieuwe internationale terminal op station Amsterdam Centraal, die in februari 2025 werd geopend. Hierdoor is de capaciteit op het traject Nederland – Verenigd Koninkrijk aanzienlijk vergroot: van 275 passagiers per trein in 2024 tot meer dan 650 eind dit jaar.

Sinds de opening van de nieuwe terminal is het aantal reizigers tussen Amsterdam en Londen met 18 procent gestegen ten opzichte van de periode vóór de tijdelijke onderbreking van de dienst.

“Amsterdam–Londen is een van de drukste vliegroutes van Europa. Met vijf dagelijkse retourritten en meer dan 3.000 zitplaatsen per dag bieden we een duurzaam alternatief voor reizen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Sinds februari zien we een sterke vraag naar de terugkeer van deze directe verbinding en we zijn blij dat we deze verder kunnen ontwikkelen”, aldus Gwendoline Cazenave, CEO van Eurostar.

In totaal reisden in 2024 ongeveer 4,3 miljoen mensen met Eurostar van en naar Nederland, met Parijs als populairste bestemming. Eurostar streeft naar verdere groei, onder meer met een nieuwe treinvloot en plannen voor extra internationale verbindingen, zoals een route naar Genève.