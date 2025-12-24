Corendon heeft in december de hoogste bezettingsgraad ooit behaald op de vluchten naar Curaçao. Gemiddeld was de bezetting over alle decembervluchten 99%. De belangstelling voor zon, strand en het eilandleven was juist in deze maand uitzonderlijk groot.

Martin de Boer (commercieel directeur van Corendon): “Dit zijn cijfers waar je even bij stilstaat. In december bijna elke stoel bezet, dat laat zien hoe sterk Curaçao leeft onder reizigers. Mensen willen zon, kwaliteit en vriendelijkheid, en precies dat komt hier samen. Dat we met zo’n breed aanbod zoveel verschillende reizigers aanspreken, maakt dit resultaat extra bijzonder.”

Populair

Curaçao blijft een van de populairste winterbestemmingen in het Caribisch gebied. De reisorganisatie ziet dat terug in de boekingen, in de bezetting van de vluchten en in de brede belangstelling voor de verschillende hotels op het eiland. Reizigers kiezen bewust voor een bestemming die zowel tropisch als bereikbaar is. Bovendien weten ook steeds meer mensen dat Corendon ook ‘gewoon’ een lijndienst is tussen Willemstad en Amsterdam, waarmee je voor een scherpe prijs kunt vliegen.

Vluchten

Corendon vliegt vijf keer per week van Amsterdam naar Curaçao. In de vakantieperiode gaat dit omhoog naar zes keer. Reizigers kunnen kiezen voor pakketreizen en losse vliegtickets.





























