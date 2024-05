Corina IJkhout-Ploegman is directeur/eigenaar van VakantieXperts Bennekom en runt eind dit jaar 30 jaar een reisbureau in het dorp. Sinds kort werkt ze samen met dochter Lisa.

Tien jaar geleden had ik je uitgelachen om het idee dat ik bij mijn moeder op het reisbureau zou gaan werken, maar inmiddels zit ik hier alweer twee jaar”, zegt Lisa. Hoe ziet het tweetal de toekomst, hoe bevalt Lisa het werken in de reissector en gaan moeder en dochter samen op dezelfde werkvloer wel goed? De hoogste tijd om eens naar Bennekom te gaan.

Aangemoedigd

Corina begon op het kantoor van Leppers Reizen in Bennekom. “De eigenaar had een assurantiekantoor en zijn vrouw deed ‘reizen’ erbij. Ik verkocht verzekeringen en reizen, maar het bedrijf werd verkocht en ik werd als het ware meegenomen in de verkoop. Maar ik vond het bank- en verzekeringswereldje helemaal niks. Geld tellen is wel leuk, maar de reiswereld trok mij meer. Ik wist al van het bestaan van Star Travel. Er waren mensen die mij aanmoedigde een eigen reisbureau te starten. Er was destijds wel veel meer concurrentie, alleen al in dit dorp waren drie verkooppunten inclusief mijn reisbureau, maar ik kreeg te horen: ‘Als het jou niet lukt, dan lukt het niemand’. Nu zitten er in de regio ook ZRA’s en in elk omringend dorp heb je één reisbureau.” Als zelfstandige begon Corina in december 1994 als franchisenemer bij Star Travel. “Cor Stevens was de eerste die het mogelijk maakte om zelfstandig, als franchisenemer, een reisbureau te starten. Voor die tijd kon het niet en waren reisbureaus voornamelijk familiebedrijven. Je moest aan de ANVR kunnen laten zien dat je al iets had. Als je blanco wilde beginnen, dan was dat eigenlijk niet mogelijk.” Met Star Travel ging het mis, maar Corina was al lang gevlogen voordat de franchiseformule failliet ging. “Ik had al wat mensen links en rechts ontmoet en de formule en de naam van VakantieXperts sprak mij aan.”

Geboren en getogen

In de tijd dat Corina haar eigen reisbureau startte, werd Lisa geboren. “Ze lag regelmatig in de box op het reisbureau. Mijn vader vertelde later pas dat hij dacht: ‘Kind, waar begin je aan’.” Lisa werd letterlijk en figuurlijk grootgebracht op het reisbureau. Lisa: “Het was voor mij heel normaal om hier te zijn. Later hielp ik ook regelmatig met het bestickeren van de gidsen. Als er iets was, dan hielp ik. Als mijn moeder met vakantie was of er moest iets gebeuren, dan ging ik even langs om te vragen of het goed ging en of ik iets moest doen. En wanneer mijn moeder op studiereis ging, dan gingen mijn broer en ik met mijn vader naar een restaurant waar je hetzelfde kon eten als op de bestemming waar mijn moeder dan was. Van Zuid-Afrikaans en Australisch tot Chinees. Zo waren we er toch nog een beetje bij.”





“Studiereizen zijn echt geen vakantie”





Brochures

Wandel je in het Veluwse dorp het reisbureau binnen, dan krijg je direct zin om op vakantie te gaan. Onlangs werd de winkel flink onder handen genomen en een grote plaat zorgt ervoor dat je je in Griekenland waant. Ook de rest van de wereld komt voorbij op foto’s aan de wand. Terwijl Corina vertelt over de verbouwing van het reisbureau en hoe het er vroeger uitzag (“overal brochures”), komt het gesprek automatisch op de brochures en de digitalisering daarvan. Lisa: “Vooral de wat grotere touroperators hebben nog brochures, zoals TUI, de Jong Intra Vakanties, Oad en ANWB/Fox. Maar ook TUI heeft er veel minder dan dat ze in het verleden hadden.” Corina: “We hebben wel klanten die speciaal voor brochures komen, maar dat is minimaal. Ik hoor zelf ook bij die generatie die het fijn vindt om toch te bladeren in te plaats van te scrollen op het scherm. Heel veel werkt ook niet op een mobiel. Klanten die op een smartphone bezig zijn, adviseer ik ook altijd om er een groter scherm bij te pakken. Op een laptop/tablet zie je veel meer, kun je meer dingen aanpassen.” Lisa: “Als mensen om een persoonlijk reisvoorstel vragen en we een reis op maat samenstellen, dan is er natuurlijk ook geen brochure, maar sturen we een offerte of een digitale reisgids waaruit gelijk geboekt kan worden.”





“We zijn tegenpolen en vullen elkaar heel goed aan”





Faillissement

Zo’n drie jaar geleden sloot Corina zich aan als zelfstandig ondernemer bij Dutch Travel Alliance (DTA). Daarvoor was ze VakantieXperts-franchisenemer bij de D-RT Groep tot het faillissement van D-RT (2021, red.) tijdens de coronapandemie. Ik kan me voorstellen dat het thuis niet heel gezellig was tijdens die periode? “Je hoorde in de wandelgangen weleens dat er dingen speelden. Toen er echt paniek was, heb ik er heel even over nagedacht om te stoppen”, vertelt Corina desgevraagd. “WhatsApp ontplofte, het was allemaal zo onwerkelijk. Als ondernemer heb je een grote verantwoordelijkheid, zowel voor de mensen die voor je werken als voor de mensen die een reis bij je hebben geboekt. Als branche, en ik als onderneemster, hebben we heel veel meegemaakt, maar het faillissement én de coronapandemie was écht een heel heet vuur waar we voor stonden. Overigens besloot ik nog op dezelfde dag dat stoppen door mijn gedachte ging om ‘gewoon’ door te gaan. Het was heel fijn dat ik in die tijd aan mijn man een klankbord had. Opeens was daar ook het moment dat ik de knoop moest doorhakken of ik mee wilde doen in het overnemen van de naam VakantieXperts. Dat die naam VakantieXperts behouden is gebleven, daar zijn mijn collega’s en ik heel erg blij mee. Het is een hele sterke naam. Dat merken we ook. Mensen uit andere delen van het land bellen naar ons in Bennekom. Ze vertellen dat ze in hun woonplaats een VakantieXperts-winkel hadden, dat ze daar goede ervaringen mee hadden en dat ze weer bij een

VakantieXperts-winkel willen boeken. Daar zijn wij alleen maar blij mee natuurlijk.”

Wist lang niet alles

De coronapandemie, het faillissement, hoe is die periode voor Lisa geweest? “Ik woonde destijds al niet meer thuis en wist van lang niet alles wat er speelde. Ik hoorde wel over het faillissement van D-RT, maar het ging veelal langs me heen. Wanneer ik thuis was, werd er wel het een en ander besproken, maar lang niet alles werd verteld waar ze druk mee was. Over de overname van de naam ‘VakantieXperts’ vertelde ze ook pas toen het helemaal rond was.”

Studiereizen

Wat betreft studiereizen is Lisa nog een groentje, maar amper een maand in dienst mocht ze mee op haar eerste studiereis (naar Malta) én er staat een studiereis naar Puglia op het programma. Lisa: “Ik ben heel goed ontgroend overigens. We zeiden vroeger altijd tegen mijn moeder: ‘Ga je weer op vakantie?’, maar studiereizen zijn inderdaad geen vakantie. Het was een heel pittig schema. Ik kwam terug en mijn moeder vroeg of ik nog een beetje vrije tijd had gehad en of ik nog lekker had gezwommen, maar ik zei: ‘Vrije tijd?! Zwembad?! Dit was echt werken. Het was overigens écht een hele leuke studiereis met een hele leuke groep, waar ik veel van geleerd heb.”

Social media

Wat doet een zelfstandig ondernemer als het gaat om het gebruiken van foto- en videomateriaal na een studiereis? Lisa: “Ik zorg ervoor dat we onze social media goed bijhouden. Ter plekke plaats ik dagelijks content tijdens een studiereis, maar ook van onze privévakanties plaatsen we iets.” Corina: “Ik merk wel dat als het druk is, dat social media iets is waarvoor we kiezen om dat even te laten liggen. Er is wel een hoofdkanaal van VakantieXperts en die berichten kunnen we dan re- posten.”

Werkdruk

Corina en Lisa runnen het reisbureau alweer even met z’n tweetjes, nadat collega Anita van Buren vorig jaar mei met pensioen ging en Daphne Höring verhuisde naar New York. “Ik heb (op het moment van het interview, red.) een vacature en er is zicht op invulling daarvan. Het is te veel om het reisbureau met z’n tweetjes te runnen.” Met de jaren aan ervaring van Corina en met Lisa als startend medewerkster wordt er door moeder en dochter gezocht naar iemand met levenservaring en niet per se met werkervaring op het reisbureau. “Ervaring in het leven kan ook al veel doen als het gaat om het klantcontact”, aldus Lisa. Corina: “Lisa had ook geen ervaring in de reisverkoop, maar doet het hartstikke goed. Ik merk dat zij ook een hele nieuwe klantenkring naar het reisbureau brengt. We zijn tegenpolen en vullen elkaar heel goed aan. Daarnaast liggen er veel plannen klaar om ons netwerk in de regio uit te breiden, maar we moeten ons nu even puur focussen op het werk dat we hebben. Sinds vorig jaar heb ik ervoor gekozen om een backoffice te hebben die er drie dagdelen in de week is en dat is ideaal. Zij doet onder andere de inkoopnota’s, de kas opmaken, een schadeformulier invullen, hotels mailen, de koffers boeken, stoelen reserveren, enzovoorts. Dat scheelt zoveel. Daardoor hebben Lisa en ik veel meer tijd gekregen voor het uitzoeken van reizen en het klantcontact, dus het werkt ook omzet verhogend. Daarnaast werken we, nog niet zolang, met de mogelijkheid om een afspraak te maken. Doordeweeks kan je vrij binnen komen of een afspraak maken en in het weekend op zaterdag, kan je alleen op afspraak langskomen. Ik had dit veel eerder moeten doen. Mensen reageren er ook heel positief op. Daarnaast geeft het ook veel meer rust dat we om 10.00 uur opengaan. Dat uur daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld om offertes uit te werken, je kan je dan meer focussen. De meeste boekingen zijn maatwerk en dat kost gewoon wat meer tijd. Gelukkig vind ik dat wel het leukste om te doen.”

Duurzaamheid

Hoe zit het in Bennekom met de duurzaamheidsvraag? Corina: “Die is er best wel, maar dat gaat wel in golven. Er is ook veel meer vraag naar de mogelijkheden per trein. Het speelt ook mee dat Bennekom tegen Wageningen aanligt, een stad waar veel inwoners zich – ook qua werk bijvoorbeeld aan de Wageningen Universiteit – bezighouden met het duurzaamheidsvraagstuk.” Lisa: “Een gezin dat drie dagen naar Rome wilde gaan met de trein, moest ik bijvoorbeeld vertellen dat ze dan maar drie uurtjes in de stad zouden zijn. Dat zijn dan toch nog de obstakels van de trein.”

Verbeteren

Zijn er nog dingen in de reissector die mogen verbeteren? Lisa: “De cao. Ik merk wat dat betreft echt dat ik uit een andere branche (kinderopvang) kom. De vakantiedagen zijn minder, het salaris is minder, alleen dat al. Wij merken het nu ook in de sollicitatiegesprekken. Mensen die in coronatijd de branche zijn uitgegaan, willen om die reden minder graag terugkomen. Ze hoeven nu niet meer in het weekend te werken, hebben meer vakantiedagen en een hoger salaris, dus waarom zouden ze teruggaan naar de reissector? Het is misschien je passie/hobby, maar we krijgen dat vaak als feedback van sollicitanten. De cao moet echt beter om de sector aantrekkelijker te maken, ook voor toekomstige medewerkers. En mensen denken dat we makkelijk werk doen, dat we op knopjes drukken, dat het werk is dat iedereen kan. Maar dat is het totaal niet. Het werk vind ik overigens hartstikke leuk, ook dingen als scheepsbezoeken en TravDay. Als we er een nieuwe collega bij hebben, dan is er ook voor dat soort dingen weer meer tijd.”





“Het was heel fijn dat ik in die tijd aan mijn man een klankbord had”





Man en zoon

Lisa werkt nog niet zo lang op het reisbureau van haar moeder. “Als je mij tien jaar geleden had gevraagd of ik op het reisbureau wilde werken, dan had ik je uitgelachen. Ik heb tien jaar lang in de kinderopvang gewerkt en had al even het idee om wat anders te willen, toen kwam corona en bleef ik voor de stabiliteit zitten, maar ook die branche veranderde. Ik ben erg blij dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om op het reisbureau te gaan werken.” Op de vraag of Corina’s man en zoon geen interesse hebben in werken op het reisbureau, vertelt ze: “Mijn zoon heeft een goede baan als advocaat in Amsterdam. Mijn man hier op het reisbureau? Nee, daar heeft hij het geduld niet voor. Die heeft heel veel respect voor ons, dat heeft hij altijd al gehad.” Lisa: “Het is voor hem wel een switch geweest dat ik op het reisbureau ben gaan werken. Voordat ik op het reisbureau ging werken, wist hij alles als eerste. Nu weet mijn moeder dingen eerder doordat ik haar meer spreek.”

Toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit en gaat Lisa het reisbureau overnemen? Lisa: “We hebben het er natuurlijk weleens over. Om het over te nemen in de situatie zoals we die nu hebben, dat we met z’n tweetjes zitten, is dat in deze vorm niet realistisch. Maar ik denk dat ik mijn moeder voorlopig nog niet weg krijg.” Corina: “Ik ben ook nog heel jong”. Officieel moet ik nog zes jaar, maar als eigen baas kan ik het natuurlijk zelf beslissen. Heel veel van de huidige generatie reisbureau-eigenaren zit tegen het pensioen aan. Het is goed om daar tijdig over na te denken. Ik heb nu al ondervonden dat als er iemand uit het team met een bak aan ervaring met pensioen gaat, dat je er niet zomaar iemand anders voor terugkrijgt. Tot nu toe had ik altijd heel veel trouwe werknemers en lukte het altijd heel snel om een nieuwe collega te vinden. Toen Lisa hier kwam werken, was het in ieder geval de insteek om nog samen te werken tot ik met pensioen ga. Over hoeveel jaar dat is, dat weten we niet. We kunnen gelukkig niet in de toekomst kijken.”

Dit interview verscheen in de april-editie van Travelpro.