Curaçao Marriott komt met reisagentenspecial en spaaractie

Deel dit artikel

Anders dan je wellicht zou denken; Curaçao Marriott richt zich voornamelijk op de Europese markt, maar houdt haar hoge service-standaarden vanzelfsprekend aan. Een hotel dat je gezien moét hebben en dat kan nu…

Hetty Grote en Monique Peereland (Caribbean Reflections) vertegenwoordigen het hotel op de Europese markt: “We weten dat je het verschil tussen het oude en het nieuwe hotel nooit goed kan overbrengen zonder dat je het zelf hebt ervaren. Dus we vinden het tijd om weer een actie te starten, want Curaçao Marriott is geen standaard Marriott. Het is een vijfsterrenresort met een Europese touch, maar na de metamorfose nog een redelijke new kid in town.” Monique: “Het hotel heeft al wel Nederlandse reisprofessionals mogen ontvangen en zij zijn zo enthousiast, dat is ontzettend leuk om te horen. Ook leuk is dat het personeel – dat voornamelijk uit locals bestaat – echt het verschil maakt in de gastbeleving.”

Spaaractie

Voor elke boeking die je tot 18 december maakt, verdien je een gratis nacht. Heb je een boeking gemaakt? Stuur dan klantnaam, reisdatum en de naam van het verkoopkanaal waar je de boeking hebt ondergebracht naar

info@caribbeanreflections.nl.

Voorwaarden spaaractie: elke boeking dient uit minimaal 7 nachten te bestaan. Je kunt maximaal 7 gratis nachten sparen. De gratis nachten zijn inclusief taxen en service charge. Een gespaarde nacht is niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar. De gratis nachten zijn te boeken na het verblijf van de klant.

Reisagentenspecial

149 US-dollar per nacht per kamer, inclusief taxen en ontbijt voor 2 personen

Reisperiode: september en oktober 2022

Voorwaarden: minimaal 5 nachten, onder voorbehoud van beschikbaarheid

Let’s do this!

Heb je vragen over de nazomeractie of heb je hulp nodig bij het zo goed mogelijk informeren van je klant? Stuur Hetty en Monique een mailtje info@caribbeanreflections.nl.

Author Sharon Evers