Door Egbert Jonker (Travelbert.nl)

Voor veel vakantiegangers is de Turkse Rivièra jarenlang dé bestemming geweest voor zon, zee, strand en all-inclusive luxe. Maar wie verder kijkt dan de bekende badplaatsen rond Antalya, ontdekt een verrassend aantrekkelijk alternatief: de Egeïsche Kust. Daarom bezocht Bentour onlangs met een groep reisagenten deze regio, met als uitvalsbasis Kusadasi en Özdere. De conclusie? De Egeïsche Kust biedt minstens evenveel comfort en vermaak – vaak tegen een vriendelijker prijskaartje. Weliswaar zijn sommige hotels wat ouder dan aan de Turkse Rivièra, maar er hebben veel renovaties plaatsgevonden.

Betaalbare luxe

Vakanties in de Egeïsche regio zijn over het algemeen wat voordeliger dan aan de Rivièra, terwijl het aanbod aan moderne resorts, all-inclusive formules en gezinsvriendelijke accommodaties vergelijkbaar is. Veel hotels beschikken over uitgebreide faciliteiten zoals à-la-carterestaurants, aquaparken, glijbanen, kinderclubs en animatieprogramma’s – ideaal voor gezinnen met kinderen.

Aangenamer klimaat in de zomer

Waar de Turkse Rivièra in de zomermaanden soms te kampen heeft met benauwende hitte en hoge luchtvochtigheid, profiteert de Egeïsche Kust van een milder mediterraan klimaat. Dankzij de verkoelende invloed van de Egeïsche Zee is het hier in de zomer aangenamer vertoeven.

Egbert, Dagmar en Davut.

Rijke cultuur en indrukwekkende bezienswaardigheden

De Egeïsche regio is ook een ideale bestemming voor cultuurliefhebbers en avontuurlijke reizigers. Rondom Kusadasi vind je onder meer het wereldberoemde Efeze, een van de best bewaarde antieke steden van het Middellandse Zeegebied. Ook het Huis van Maria (een pelgrimsoord net buiten Efeze), de antieke stad Priene en de Tempel van Apollo in Didyma zijn indrukwekkende bezienswaardigheden. Het oorspronkelijk Griekse dorpje Sirince is een sfeervolle plek met een rijke geschiedenis.

Ook vanuit Özdere zijn deze hoogtepunten goed bereikbaar. Met een huurauto – het verkeer is hier rustiger dan aan de Rivièra – kun je bovendien uitstapjes maken naar onder meer Cesme en Izmir. Voor natuurliefhebbers zijn er het Dilek National Park bij Güzelçamlı, de zandstranden van Pamucak en diverse baaien met helderblauw water die uitnodigen tot snorkelen, duiken en bootexcursies.

Bereikbaarheid

Het gebied dat tijdens de Bentour Quality Trip werd bezocht, is uitstekend bereikbaar via de internationale luchthaven van Izmir, met directe vluchten vanuit Nederland, België en vooral Duitsland. Daarmee is de regio een uitstekend alternatief voor wie op zoek is naar een zonvakantie met een goede prijs-kwaliteitverhouding en veel Turkse gastvrijheid en comfort, zoals men die kent van de Turkse Rivièra.

Conclusie

Voor reisorganisaties en reisbureaus is de Egeïsche Kust een aantrekkelijk verkoopargument: een kindvriendelijke, culturele en betaalbare zonbestemming met moderne hotels, comfortabele all-in voorzieningen en een aangenamer klimaat dan aan de Turkse Rivièra. Deze regio biedt authentieke charme en een breed aanbod voor zowel gezinnen als koppels, cultuur- én natuurliefhebbers.

De hotels die de Bentour-groep bezocht, hadden stuk voor stuk faciliteiten zoals je die ook aan de Turkse Rivièra vindt. Een bijkomend voordeel is dat hotels rond Kusadasi goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (de dolmuş), waardoor je een resortvakantie prima kunt combineren met een bezoek aan de stad – al is het maar om even te shoppen in het walhalla van winkeltjes.

De Bentour Quality Trip

De Bentour Quality Trip is een jaarlijkse studiereis met een evenwichtig programma: ’s ochtends hotelbezoeken, ’s middags excursies in de omgeving. Het verblijf is volledig in Bentour-stijl, op basis van all-inclusive in comfortabele eenpersoonskamers.

Verblijfshotels

Infinity by Yelken (Kusadasi)

Een levendig familiehotel met veel faciliteiten, waaronder een indrukwekkend aquapark. Gelegen aan het bekende Ladies Beach. Het centrum is gemakkelijk te bereiken met de dolmuş; te voet is het circa een half uur.

Liberty Kusadasi

Een modern en luxe vijfsterrenhotel met uitstekende service. Grote kamers, stijlvolle à-la-carterestaurants, een luxe spa, winkeltjes en een eigen strand maken dit hotel vergelijkbaar met topaccommodaties aan de Turkse Rivièra.

Clubhotel Atlantis (Sigacik/Seferihisar)

De verrassing van deze studiereis. Geen massaal all-inclusive resort, maar kleinschalige gebouwen verspreid over een groen terrein aan een mooie baai. Rust, ruimte, persoonlijke service en een ontspannen sfeer. Ideaal voor wie het authentieke Turkije wil ontdekken. Bezoek zeker ook het nabijgelegen havenplaatsje Sigacik – met historische stadsmuren en een gezellige, Grieks aandoende sfeer. In het weekend is er een foodmarket die druk wordt bezocht door lokale fijnproevers. Een all-inclusive ervaring in het échte Turkije.

Enkele andere hotel highlights