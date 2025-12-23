Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Een van de partners die hier actief aan bijdraagt is de Jong Intra Vakanties, dat zich verbindt aan het festival als sponsor van zowel de Treasure Hunt voor bezoekers als de Business Invite Avond voor professionals uit de reisbranche.

Reisinspiratie die verbindt en activeert

De Jong Intra Vakanties is sinds 1972 een vertrouwde naam in de Nederlandse reismarkt en staat bekend om haar persoonlijke aanpak en brede aanbod van vakanties, variërend van (groeps) rondreizen, riviercruises en stedentrips tot fly-drives en maatwerkreizen. Met de sponsoring van twee centrale onderdelen van het Vakantie Festival onderstreept de touroperator haar betrokkenheid bij zowel de consument als de reisprofessional.

De Treasure Hunt nodigt bezoekers uit om het festival op een interactieve manier te ontdekken, terwijl de Business Invite Avond ruimte biedt voor ontmoeting, verdieping en uitwisseling binnen de branche. Beide onderdelen sluiten aan bij de visie van de Jong Intra Vakanties, waarin beleving, verbinding en persoonlijk contact een belangrijke rol spelen. “Reizen begint met nieuwsgierigheid en ontdekking,” zegt Maaike van der Windt, Directeur van de Jong Intra Vakanties. “Met de Treasure Hunt willen we bezoekers letterlijk in beweging brengen en laten ervaren hoe leuk het is om nieuwe ideeën en bestemmingen te ontdekken.”

Ook de zakelijke kant van het festival krijgt extra aandacht door de betrokkenheid bij de Business Invite Avond. “Voor ons is het Vakantie Festival niet alleen een consumentenplatform, maar ook een plek waar de reisbranche samenkomt,” vult Jeroen Otto, Manager Sales & Retail bij de Jong Intra Vakanties, aan. “De Business Invite Avond past perfect bij onze wens om relaties te versterken en samen vooruit te kijken naar de toekomst van reizen.”

Een partnerschap dat past bij het festivalconcept

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, voegen de activaties van de Jong Intra Vakanties extra dynamiek toe aan het evenement. “De Treasure Hunt brengt speelsheid en energie op de vloer, terwijl de Business Invite Avond zorgt voor verdieping. Die combinatie raakt precies de kern van wat we met het Vakantie Festival willen neerzetten.” T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt het belang van deze samenwerking. “Met de Jong Intra Vakanties werken we samen met een partij die begrijpt hoe je verschillende doelgroepen op een betekenisvolle manier samenbrengt. Hun betrokkenheid onderstreept onze ambitie om een relevant en verbindend platform te creëren voor de hele reiswereld.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.