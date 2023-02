Column: De Mickey Mouse-competitiesalarissen van Schiphol

Deel dit artikel

Het jaarverslag van Schiphol maakt duidelijk dat leden van het Management Team het moeten doen met een gemiddeld Mickey Mouse-competitiesalaris.

In 2022 kreeg ex-CEO Dick Benschop een vast salaris van € 443.604. ‘Iets’ meer dan de in de regel € 324.326 dat de gemiddelde Eredivisie-voetballer verdient. Voor Benschop geen vertrekbonus, geen afkoopsom en in de toekomst waarschijnlijk ook geen standbeeld op de luchthaven.

De € 73.934 die Benschop voor de maanden november en december kreeg (zijn contract liep tot eind december 2022), terwijl interim-CEO Ruud Sondag al was begonnen, was voor hem natuurlijk lekker meegenomen. Wel waren het dubbele kosten voor de luchthaven, want ook Sondag kreeg voor november en december in totaal € 73.934. Je hebt bij dit soort salarissen toch altijd de salarissen van bagage- en beveiligingsmedewerkers in je achterhoofd…

Zorg goed voor je personeel, zorg dat ze het naar hun zin hebben, laat ze niet gaan, want je moet er nieuw personeel voor terughalen die je meer moet betalen. Het zijn de adviezen die je als ondernemer deze dagen steeds vaker hoort. Zo kijken ze er bij Schiphol blijkbaar niet naar. Slechts een lid (Carsouw, red.) van het Management Board dat in 2022 van start ging, is nog werkzaam bij de luchthaven.

COO Birgitte Otto vertrok na twintig jaar. Voor haar lag er nog wel (een afkoopsom) van bijna vier ton (€ 377.064) in een lade. Volgens de luchthaven ging zij weg om de volgende reden: ‘In lijn met de door Royal Schiphol Group uitgevoerde reorganisatie (project Reset) en de wens van een efficiëntere bedrijfsvoering heeft de Raad van Commissarissen (RvC) besloten de omvang van de Raad van Bestuur terug te brengen van vier naar drie leden. Daarom vertrok Birgit Otto als Executive Vice-President en Chief Operations Officer een paar maanden eerder (op 31 mei 2022) en werd niet vervangen’. Meer dan twintig jaar ervaring weg, waar zij overigens wel voor werd bedankt in het jaarverslag.

Een half jaartje later heeft de RvC ook de arbeidsovereenkomst van Executive Vice-President en Chief Operations Officer, Hanne Buis, beëindigd wegens een verschil van mening. “Hanne, bedankt voor de afgelopen achttien jaar en tuut, tuut, tuut, de groetjes van Ruud.”

Ondertussen is de luchthaven druk op zoek naar een permanente CEO die interim CEO Sondag moet opvolgen, zo staat te lezen in het financiële jaaroverzicht. Wat ga ik daar verdienen, zal die nieuwe CEO zich afvragen? Ja, een Mickey Mouse-competitiesalaris. Interesse in een andere functie in het Management Team, dan verdien je maximaal 85% van wat de CEO verdient. De salarissen (exclusief pensioenregelingen, e.d.) waren in 2022 als volgt:

Ruud Sondag (CEO sinds 1 november 2022): € 73.934

Dick Benschop (CEO tot 31 oktober 2022): € 443.604

Robert Carsouw (CFO): € 377.064

Hanne Buis (COO): € 377.064

Birgit Otto (COO tot 31 mei 2022): € 157.380

Was/is elke euro voor de leden van het Management Board van Schiphol er één te veel? Ex-trainer van Ajax Alfred Schreuder, volgens de statistieken een van de slechtste trainers uit de Ajax-geschiedenis, had het beter voor elkaar met een afkoopsom van (volgens de Telegraaf) € 1,5 miljoen. Volgens velen geslachtofferd voor het falen van het gehele team. Hoe zit dat met Benschop, Buis en Otto?

Gaat Schiphol de weg naar de top weer vinden en met welke topcoach(es)? Of wordt de luchthaven een middenmotor in de Mickey Mouse-competitie met bijpassende salarissen? En misschien iemand halen met ervaring in het leiding geven aan een luchthaven…?

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Auteur Arjen Lutgendorff