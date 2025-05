De reisbranche worstelt met de constatering dat reizen slecht is voor het klimaat. De reisorganisatie ExperienceTravel pleit sinds 2023 actief voor een bredere kijk op de impact van reizen en neemt hierin intensief het voortouw. Om deze boodschap extra onder de aandacht te brengen, organiseerde ExperienceTravel op 24 mei 2025 in Singer Laren een evenement waarbij vooraanstaande personen en organisaties hun visie presenteerden aan een publiek van reizigers en reisbranche vakgenoten. Carlo van de Weijer, het Wereld Natuur Fonds, AeroDelft en André Kuipers brachten hierbij vernieuwende inzichten.

De noodzaak

ExperienceTravel CEO Harco van Uden benadrukt het belang om gezamenlijk vanuit de bigger picture te kijken: “De negatieve impact van het klimaat wordt momenteel uitgebreid belicht, terwijl er nauwelijks tot geen aandacht is voor de positieve aspecten. Toen ik 27 jaar geleden begon met het organiseren van reizen, merkte ik reeds dat reizen kan bijdragen aan natuurbehoud, cultuurbehoud, lokale werkgelegenheid, armoedebestrijding en verbinding naast dat het persoonlijk geluk brengt. Er was toen echter geen interesse in deze aspecten. Tijdens de Covid-jaren werd duidelijk dat veel landen geen sociaal vangnet hebben zoals we in Nederland kennen en men bijvoorbeeld ging stropen om toch in de broodwinning te voorzien. Sindsdien zijn reizigers meer bezig met de impact van hun reis, wat ertoe leidde dat wij de positieve verhalen zijn gaan delen. Uiteraard weten we ook dat fossiele brandstoffen schadelijk zijn voor het klimaat. Daar moeten we wat aan doen, maar stoppen met reizen is niet dé oplossing. Met dit evenement wilden we stappen zetten naar wat dan wél.”

Ontwikkeling van mobiliteit

Dr. ir. Carlo van de Weijer is AI- en mobiliteitsdeskundige aan de TU Eindhoven. Hij toont aan met statistieken dat mensen altijd hebben gereisd en dat zullen blijven doen. Het aandeel wereldwijde bewegingen zal naar verwachting zelfs sterk toenemen. De ongemakkelijke waarheid is dat de strategie tot enkel consuminderen die groei realistisch gezien niet kan tegenhouden. Daarmee zal het probleem steeds meer verergeren als er geen andere structurele oplossingen komen. Zijn betoog is dat vliegen op termijn de meest duurzame wijze van transport zal worden, mits we overstappen op alternatieve brandstoffen (zoals SAF). Er is immers weinig infrastructuur nodig voor de luchtvaart, afgezien van start- en landingsbanen. Dit zou volgens hem veel meer prioriteit moeten krijgen, want met uitstelgedrag verergert de situatie elke dag. Hij kaart hiermee hét meest gevoelige onderwerp aan binnen de reiswereld.

Hoop voor de toekomst

TU Delft-studente Isha Moharir kwam met een mogelijke oplossing. In 2018 werd AeroDelft opgericht om in een jaarlijks wisselend internationaal team van 60 studenten elk jaar kosteloos 55.000 uur te besteden aan hun project en toekomstdroom: Het bewijzen en promoten van vloeibare waterstof als duurzaam alternatief voor conventionele brandstoffen in de luchtvaart. Het doel is om in 2026 het Kanaal over te vliegen met hun 950 kilo wegende Sling 4 Aircraft Phoenix FS, een elektrisch vliegtuig op gasvormige/vloeibare waterstof. Ze liggen op schema met hun baanbrekende werk, ondanks uitdagingen zoals certificering en veiligheid. De steun van partners op technologisch, promotioneel en financieel gebied is hierbij onmisbaar.

Aandacht voor natuurbehoud

Christiaan van der Hoeven (WWF-NL) sprak over mens-dier conflicten in de Afrikaanse Zambezi-regio en de rol van toerisme. In 2024 is WWF-NL met internationaal erkend natuurfotograaf Jasper Doest naar de regio afgereisd om de knelpunten letterlijk in beeld te brengen. Bewustwording creëren is een belangrijk onderdeel van het werk van WWF-NL. Om die reden werd tijdens het evenement een bijzonder partnership gelanceerd tussen ExperienceTravel en het WWF-NL. Met een gezamenlijk missie statement “WWF-NL en ExperienceTravel werken samen om mensen de natuur te laten beleven en koesteren” vragen beide organisaties actief aandacht voor natuurbescherming.

Geen plan(eet) B

Als slotspreker maakte astronaut André Kuipers duidelijk dat we zuinig moeten zijn op de aarde. De ruimtevaart heeft ons veel gebracht, is zelf aan het verduurzamen én kan ook helpen in de strijd tegen milieuproblemen. Met satellietbeelden maakte Kuipers zichtbaar dat luchtvervuiling kan worden opgespoord naar locatie én soort. Ook is zo te monitoren waar bijvoorbeeld illegale houtkap plaatsvindt. Deze inzichten zijn onmisbaar in het vinden van oplossingen. En dat is nodig, want even verhuizen naar een andere, leefbare planeet zit er niet in.

De conclusie van de dag is dat we ons gezamenlijk moeten inzetten voor de ontwikkeling van schonere brandstoffen en het behoud van de kostbare natuur. Reizen kan en moet positief bijdragen aan een betere wereld. Juist reizigers zijn bereid hierin te investeren, want: “People protect what they love.”

Lees meer over de visie van ExperienceTravel over de impact van reizen: Earth | Experience Travel.

ExperienceTravel doneert 1% van de reissom aan de ExperienceEarth Foundation en stimuleert reizigers om hetzelfde te doen. Hiermee worden WWF-NL en AeroDelft financieel ondersteund.

ExperienceEarth Foundation