Defensievoertuigen beschikbaar om boeren weg te houden bij luchthavens

De politie zegt dat het de beschikking krijgt over onder meer defensievoertuigen om boeren die met trekkers en landbouwmaterieel naar Schiphol (of andere vliegvelden) willen komen om te demonstreren tegen de kabinetsplannen tegen te kunnen houden. De gemeente Haarlemmermeer heeft eveneens aangegeven dat blokkades niet worden getolereerd.

In diverse Telegram-groepen worden boeren opgeroepen om maandag Nederland plat te leggen. ‘Plattelanders het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar hou het netjes’. In de groep wordt er ook over gesproken dat de regering tot 4 juli heeft om haar plannen in de prullenbak te gooien. De Nederlandse luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport worden in oproepen genoemd, evenals de Rotterdamse havens. Een woordvoerder van Schiphol heeft laten weten dat reizigers de website van de luchthaven in de gaten moeten houden.

RTL Nieuws, dat over de defensievoertuigen die klaarstaan schrijft, meldt ook dat stikstofminister Christianne van der Wal de boeren oproept om maandag niet mee te doen aan blokkeeracties.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer heeft aan Het Parool laten weten: “Op de snelweg mag je sowieso niet rijden met een tractor, maar we gaan het ook niet door de vingers zien als het wel gebeurt. Schiphol is een gebied waar veel cruciale dingen samenkomen. We gaan er alles aan doen om te zorgen dat de luchthaven openblijft.”

Author Arjen Lutgendorff