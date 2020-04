Emirates vereenvoudigt aanpak omboeken en biedt keuze terugbetaling

Emirates heeft haar COVID-19-beleid aangepast om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor haar passagiers. De luchtvaartmaatschappij gaat over tot een vereenvoudigde aanpak voor het omboeken van tickets en biedt reizigers wereldwijd ook de keuze om voor terugbetaling van tickets te kiezen.

Adnan Kazim (Chief Commercial Officer van Emirates): “De reis- en luchtvaartsector heeft ingewikkelde regels voor de manier waarop afwijkende tarieven, gewijzigde boekingen of terugbetalingen worden toegepast, die ook per markt weer verschillen. We begrijpen dat het ontrafelen van alle verschillende regels verwarrend en frustrerend kan zijn voor onze reizigers. De COVID-19 pandemie heeft effect op iedereen en we willen onze passagiers en reispartners bedanken voor hun geduld, begrip en ondersteuning tijdens deze periode om ervoor te zorgen dat ons beleid niet alleen klantvriendelijk is, maar ook in overeenstemming met wettelijke vereisten.”

Kazim voegt hieraan toe: “We hopen ten zeerste dat onze passagiers ervoor kiezen om tickets om te boeken en op een later moment met ons te vliegen. Daarom bieden we een geldigheidsduur aan van maximaal twee jaar op al reeds geboekte tickets, of reisvouchers die kunnen worden ingewisseld voor elk Emirates product of service. Eventuele extra kosten voor het wijzigen van tickets worden kwijtgescholden voor tickets die zijn uitgegeven tot 31 mei 2020 voor vluchten tot 31 augustus 2020. Indien reizigers toch kiezen voor de optie van restitutie, is dit ook mogelijk en zullen wij dit verwerken. Wel willen we om begrip vragen dat het eventueel wat langer kan duren voordat men de terugbetaling ontvangt, omdat dit veel tijd in beslag zal nemen.”

Emirates biedt drie opties voor reizigers die getroffen zijn door annuleringen van vluchten en reisbeperkingen:

1 – Behoud van ticket: Alle Emirates-tickets die voor 31 mei geboekt zijn voor vluchten tot 31 augustus, worden automatisch met 760 dagen verlengd. Reizigers die dergelijke tickets hebben, zijn er zeker van dat hun tickets geldig blijven en kunnen deze gebruiken voor wanneer het weer mogelijk is om te reizen.

Zodra dit moment is aangebroken, binnen twee jaar na de dag waarop het ticket oorspronkelijk is uitgegeven, dienen passagiers contact op te nemen met Emirates of hun reisagent om de vlucht te verzetten. Het ticket zal worden geaccepteerd voor elke Emirates vlucht naar dezelfde bestemming of een andere stad binnen dezelfde Emirates-regio, zonder aanvullende kosten. Het is ook mogelijk om het ticket om te boeken naar een bestemming binnen een andere Emirates-regio, hier worden geen wijzigingskosten in rekening voor gebracht, alleen het eventuele tariefverschil.

2 – Vraag een reisvoucher aan: Reisvouchers zijn één jaar geldig vanaf de datum van afgifte van de voucher en kunnen met een tweede jaar worden verlengd. De voucher kan gebruikt worden voor alle Emirates producten of diensten, wat betekent dat reizigers deze kunnen gebruiken om eventuele extra kosten voor vluchten naar elke bestemming en in elke cabineklasse te compenseren. Er zijn geen wijzigingskosten van toepassing op deze voucher, dus passagiers hebben meer flexibiliteit om reizen te boeken voor wanneer dat gewenst is.

3 – Terugbetalingen: Reizigers kunnen ook kiezen voor restitutie van hun ticketkosten. Dit geldt ook voor degenen die het originele ticket behouden of voor een reisvoucher kiezen. Zij kunnen nog steeds een terugbetaling aanvragen als ze uiteindelijk toch beslissen niet te willen reizen. Dit is mogelijk zonder enige vorm van extra kosten.

Emirates heeft het haar reizigers gemakkelijk gemaakt om één van bovenstaande opties aan te vragen, via een eenvoudig online formulier. Zie deze pagina voor meer informatie.

