European Sleeper bevestigen dat de winterse nachttrein naar Italië, via Innsbruck en de Oostenrijkse Alpen, in maart 2025 direct zal rijden van Brussel naar Venetië. Reizigers kunnen nu zonder overstap genieten van een adembenemende reis via de Brennerpas, met stops in Bressanone, Bolzano/Bozen en Verona, voordat ze Venetië bereiken.

Vertrekdata vanuit Brussel zijn gepland op 4 en 12 maart, met terugreizen vanuit Venetië op 8 en 16 maart – allemaal nachttreinen die de volgende dag op de bestemming aankomen. Dit is een stap vooruit ten opzichte van de eerste ritten in februari, waarbij passagiers nog moesten overstappen in Innsbruck. De oplossing van deze operationele uitdagingen benadrukt European Sleeper’s inzet voor het verbeteren van nachttreinreizen en het aanbieden van duurzame reismogelijkheden in Europa.

European Sleeper werkt samen met FS Treni Turistici Italiani bij dit project. Als gecertificeerd spoorwegbedrijf zal FS Treni Turistici Italiani de tractiediensten verzorgen, waardoor de Brussel-Venetië route soepel kan opereren over de Brennerpas. De iconische E 402B-locomotieven, voorzien van de FS TTI-huisstijl, zullen zorgen voor een betrouwbare dienstregeling in Italië.