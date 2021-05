Europese campagne voor het herstel van het toerisme in Frankrijk

Voor het eerst slaan Atout France, de dertien regionale VVV-kantoren van continentaal Frankrijk en verschillende privébedrijven uit de toerismesector de handen ineen om Frankrijk te positioneren als dé ideale vakantiebestemming. Toeristen zijn welkom in Frankrijk om ‘Wat er echt toe doet’ te komen ervaren.

Al meer dan een jaar hebben de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19-virus, dat de hele wereld treft, een enorme impact op de internationale economie. Het toerisme is een van de zwaarst getroffen sectoren. Volgens de WTO (World Tourism Organization) is het aantal internationale aankomsten (zowel voor zaken als toerisme) wereldwijd met 74% gedaald. Dat betekent 1 miljard minder aankomsten ten opzichte van 2019. Volgens de nationale bank van Frankrijk zijn de omzetcijfers binnen het toerisme in Frankrijk in 2020 met 50% gedaald ten opzichte van 2019.

Hoewel het virus nog niet helemaal verdreven is, kan de Franse regering soepelere maatregelen instellen voor de ontvangst van buitenlandse toeristen. Dit dankzij de dalende besmettingscijfers en de stijging van het aantal gevaccineerde mensen in heel Europa. Sinds 3 mei zijn Europese toeristen opnieuw welkom in Frankrijk, mits ze in het bezit zijn van een negatieve PCR-test. Dit is een positieve ontwikkeling die ervoor kan zorgen dat toeristische activiteiten langzaam weer opgepakt kunnen worden.

Dit is de reden waarom Atout France, de 13 regionale VVV-kantoren van continentaal Frankrijk en een aantal private instellingen de handen ineen hebben geslagen om een gezamenlijke strategie te bedenken om de toeristen weer naar Frankrijk te trekken. Vandaag wordt een unieke communicatiecampagne gepresenteerd om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. In deze campagne wordt Frankrijk neergezet als dé ideale reisbestemming voor de Europese toeristen. Die Europese toeristen waren al goed voor 75% van het totaal aantal buitenlandse bezoekers in Frankrijk. In 2021 zou dit percentage zelfs moeten stijgen naar meer dan 85%.

Onder de noemer #ExploreFrance nodigt de campagne toeristen van 10 verschillende Europese markten uit om “Wat er echt toe doet” te komen ervaren in Frankrijk. De nadruk zal gelegd worden op het vernieuwde en aangepaste aanbod dat voldoet aan de wensen van de reizigers.

Er is in deze campagne veel aandacht voor slow tourism, natuur, cultuur, erfgoed en art de vivre. Op verzoek van alle deelnemers zal duurzaamheid de groene draad vormen in deze campagne.

De drie belangrijkste doelen van deze campagne zijn:

GERUSTSTELLEN over de verschillende maatregelen die toegepast zullen worden om de veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen

INFORMEREN over de toeristische plekken die open zijn en waar ze terecht kunnen

INSPIREREN door nieuwe bestemmingen voor te stellen en activiteiten te presenteren die passen bij de behoeftes van de reizigers

Naast de communicatie richting de Europese media en toeristische professionals om mensen te informeren over de maatregelen, het toeristische aanbod en de flexibiliteit die geboden wordt, dient deze campagne ook als inspiratiebron. We willen de Europese reiziger suggesties doen voor verrassende bestemmingen en belevingen, en reserveringen genereren.

Deze campagne zal in delen worden uitgerold, verspreid over de zomer en het naseizoen. Op deze manier kan er rekening worden gehouden met zowel het stappenplan dat de Franse regering heeft aangekondigd als de ontwikkelingen in de verschillende Europese landen rondom reisrestricties.

Het startsein dat in de loop van de maand mei zal worden gegeven, wordt aangepast aan de reismogelijkheden die elk land op dat moment handhaaft: het Verenigd Koningkrijk, Duitsland, Nederland, België, Zwitserland, Italië, Spanje, Denemarken, Zweden en Oostenrijk.

Deze campagne zal hoofdzakelijk digitaal zijn en richt zich voornamelijk op gezinnen, millenials en DINKs (koppels zonder kinderen).

De samenwerking tussen alle partijen heeft gezorgd voor een bundeling van mankracht en financiële middelen. In totaal zal er in 2021 zo’n € 10 miljoen worden geïnvesteerd in de campagne door zowel de Franse regering (via Atout France) als de dertien Franse regionale VVV-kantoren en private partners.

“De internationale reizigers zijn het kloppend hart van het toerisme in Frankrijk. Wij hebben onze buitenlandse vrienden gemist en kijken er naar uit om ze weer te kunnen verwelkomen, net zoals zij er naar uit kijken om weer naar de plekken te gaan die er voor hen toe doen! We moeten onze positie als ’s werelds belangrijkste toeristische bestemming versterken. Frankrijk heeft alles in huis om dit te blijven. Dat is de kern van de campagne “Wat er echt toe doet #ExploreFrance” die wij lanceren op tien Europese markten”, aldus Jean-Baptiste Lemoyne, staatssecretaris onder de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor Toerisme, Fransen in het buitenland en Francofonie.

