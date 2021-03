Frankrijk nieuw in aanbod Eliza was here

Eliza was here breidt haar aanbod uit met acht accommodaties in Frankrijk. Daarmee is Frankrijk het achtste land waar Eliza was here kleinschalige ‘weg van de massa’-vakanties aanbiedt. Vanaf vandaag kunnen reizigers een vakantie boeken naar acht van de mooiste plekjes van Frankrijk, waaronder een charmante wijnboerderij en een romantisch chateau.

De reisorganisatie was al actief in Griekenland, Italië, Cyprus, Malta, Spanje, Portugal en sinds vorig jaar Nederland, en voegt daar nu dus voor het eerst Frankrijk aan toe. Voorlopig worden deze vakanties in Frankrijk aangeboden met eigen vervoer. Reizigers kunnen dus zelf kiezen of ze met eigen auto willen reizen of met een andere manier van vervoer. Eliza was here speelt hiermee in op de wensen van de Nederlandse vakantieganger. Volgens onderzoek van GfK, in opdracht van reisbrancheorganisatie ANVR, zegt 84 procent van de consumenten deze zomer op vakantie te willen ondanks eventuele coronamaatregelen. Maar liefst 31 procent zegt daarbij te kiezen voor een autovakantie binnen Europa. Eigen onderzoek* van Eliza was here laat zien dat maar liefst de helft de auto kiest voor hun volgende zonvakantie. Met de toevoeging van de bestemming Frankrijk voorziet de reisorganisatie klanten dus zo goed mogelijk in hun behoefte.

Yuri Deutekom, director Eliza was here, vertelt: “We zijn erg blij dat we deze Franse accommodaties, in zes verschillende regio’s, aan ons aanbod kunnen toevoegen. Het is wel duidelijk dat de Nederlander snakt naar een vakantie na dit eindeloze coronajaar. We merken dat er meer behoefte is aan kleinschaligheid en dat het concept van Eliza was here populairder is dan ooit. De mogelijkheid om zelf te kunnen rijden, met de veiligheid van een eigen auto en het gemak van een eigen ritme, is een grote plus in tijden van corona. Daarnaast bieden we een geldteruggarantie en financiële zekerheid door het SGR Garantiefonds. Tot slot kunnen reizigers zelfs online doktersadvies op locatie krijgen, dankzij de Vakantiedokter-functie in onze app.”

Droombestemming

De nieuwe vakantieadressen zijn acht bijzondere accommodaties zoals een sfeervolle villa in Les Forges en een voormalig klooster in de Côte d’Azur. “Frankrijk is een lang gekoesterde droombestemming van onze klanten”, aldus Deutekom. “We zijn trots en blij om die dromen uit te kunnen laten komen vanaf vandaag.”

