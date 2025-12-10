Expedia Group gaat het Nederlandse Tiqets overnemen, een wereldwijd opererend platform voor activiteiten en ervaringen met het hoofdkantoor in Amsterdam.

Dat hebben beide bedrijven woensdag bekendgemaakt.

Met deze overeenkomst vergroot Expedia Group zijn slagkracht in het grote en snelgroeiende reissegment van activiteiten en belevenissen, zegt Expedia in een persbericht.

Ook versterkt het bedrijf daarmee de mogelijkheid om wereldwijd voor miljoenen reizigers en partners completere, alles-in-één reisoplossingen aan te bieden, van begin tot eind.

Door Tiqets’ samengestelde aanbod van musea, attracties en ervaringen te combineren met het wereldwijde bereik en uitgebreide reisinventaris van Expedia Group kunnen partners nieuwe kansen benutten en groei aanjagen binnen het reisecosysteem. Reizigers profiteren op hun beurt van een persoonlijker en completer activiteitenaanbod, met een soepel en naadloos boekingsproces, zegt Expedia.

‘De integratie van Tiqets is een belangrijke stap richting onze visie om de meest complete, wereldwijde reisoplossing te bouwen, aangedreven door onze uitgebreide API’s, over activiteiten, vluchten, autohuur en verzekeringen’, zegt Alfonso Paredes, President B2B bij Expedia Group.

‘De mogelijkheden van Tiqets passen naadloos in ons ecosysteem en versterken het aanbod en de waarde die we aan partners en reizigers leveren. Hun expertise in experiences sluit perfect aan op onze kracht in schaal en technologie, waardoor we innovatie kunnen versnellen en nieuwe groeikansen kunnen ontsluiten.’|

Laurens Leurink, CEO van Tiqets: ‘Door ons aan te sluiten bij Expedia Group kunnen we Expedia’s wereldwijde bereik en uitgebreide partnernetwerk combineren met het unieke platform van samengestelde musea, attracties en ervaringen dat we de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd. Onze gedeelde kracht zal veranderen hoe reizigers en partners activiteiten beleven.’

De transactie is nog afhankelijk van advies van de ondernemingsraad en andere gebruikelijke afrondingsvoorwaarden. Naar verwachting wordt de overname in het eerste kwartaal van 2026 afgerond. Over een overnamesom wordt in het persbericht niet gesproken.