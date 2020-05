Frankrijk wil vanaf 15 juni weer toeristen verwelkomen

Frankrijk wil vanaf 15 juni weer Europese vakantiegangers ontvangen, dat maakte premier Edouard Philippe vanavond bekend. De grenzen gaan weer open als de gezondheidssituatie het dan nog steeds toelaat. In juni is de horeca ook weer open en kunnen toeristen weer naar het strand.

Volgens premier Philippe gaat het in Frankrijk de goede kant op, zelfs beter dan verwacht. Het is nog onduidelijk wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt. De Franse regering wil eerst in overleg met ander Europese landen. De afgelopen weken was er veel onduidelijkheid over de situatie in Frankrijk. Met deze aankondiging lijkt er weer meer mogelijk deze zomervakantie. Een voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen niet omhoog schiet.

Reisadvies

Vanaf 2 juni mogen restaurants, bars en cafés hun deuren weer openen onder bepaalde voorwaarden. In Parijs mogen dan alleen nog de terrassen open. Voor Frankrijk geldt volgens Buitenlandse Zaken op dit moment nog steeds dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. De reisbranche snakt op dit moment naar meer duidelijkheid van de Nederlandse regering. Rutte liet gisteren weten dat vakanties in het buitenland wat de regering betreft alleen kunnen, als dat landen betreft met risico’s die vergelijkbaar zijn met die in Nederland.

