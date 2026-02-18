Technologische innovatie en duurzaamheid spelen een sleutelrol in de strategie van Accor (onder andere Mercure, Mövenpick, Novotel en ibis). De hotelgroep investeert onder meer in AI-gedreven oplossingen, energie-efficiënte processen en het terugdringen van voedselverspilling. Tegelijkertijd past Accor zijn hotels en services aan op veranderende verwachtingen van reizigers en zakelijke klanten. In een exclusief interview met Travelpro vertelt Erwin van der Graaf, Vice President Operations Managed Hotels Western Europe (Premium, Midscale & Economy brands) bij Accor, over de belangrijkste ontwikkelingen, innovaties en kansen.

Foto boven: INK Amsterdam MGallery en Erwin van der Graaf.

Accor bestaat inmiddels bijna 60 jaar en heeft budget-, middenklasse-, premium- en luxehotelketens. Welk segment groeit het snelst en hoe verklaar je dat?

‘De ruggengraat van Accor is onze divisie Premium, Midscale & Economy (PME). Deze divisie biedt een ongelooflijk divers merkenportfolio. Het voorziet in alle behoeften en budgetten met bekende namen als Novotel, ibis, Mercure en Mövenpick. Maar ook onze ‘Collection’-merken zoals Handwritten Collection. Deze groeien in de Benelux bijzonder sterk met de afgelopen tijd openingen in Maastricht, Rotterdam, Antwerpen en Luik. In 2026 staan er nog meer openingen op de planning. De vraag naar kwalitatieve, maar toegankelijke accommodaties blijft sterk. Zowel bij zakenreizigers als bij vakantiegangers. Onze merken in deze segmenten zijn uitstekend gepositioneerd om aan deze veranderende verwachtingen te voldoen. Accor is in 2026 50 jaar actief is in Nederland. Dat onderstreept onze sterke positie in deze markt en regio.’

INK Amsterdam MGallery.

In welke landen breidt Accor het meest uit?

‘Accor laat een sterke groei zien in Europa en Noord-Afrika (ENA), de historische thuismarkt van Accor, die nog steeds aantrekkelijke ontwikkelingskansen biedt. We verkennen voortdurend nieuwe markten die omvang, groei en winstgevendheid kunnen bieden, met bijzondere interesse in minder dichtbevolkte vrijetijdsbestemmingen die een authentieke en positieve hospitality-omgeving bieden. Zo hebben we onlangs de ondertekening aangekondigd van het eerste Mövenpick-strandresort in Nederland, dat in 2028 in Petten zal openen met 240 kamers.’

Welke belangrijke technologische innovaties heeft Accor gelanceerd en wat staat er nog op de planning?

‘Technologie vormt een integraal onderdeel van onze strategie om de gastervaring te verbeteren en onze bedrijfsvoering te optimaliseren. Achter de schermen implementeert Accor technologieën die onze hoteloperaties efficiënter maken, van energiebeheer en het terugdringen van voedselverspilling tot dagelijkse processen zoals personeelsplanning, wat bijdraagt aan betere service en meer duurzaamheid. Wat eraan komt, is de verdere ontwikkeling en integratie van belangrijke technologische trends, nog slimmere personalisatie, verdere toepassing van AI voor voorspellende dienstverlening en technologieën die de ‘phygital’-ervaring versterken, waarbij een naadloze overgang ontstaat tussen fysieke en digitale interacties. Een goed voorbeeld is onze innovatieve samenwerking met Orbisk, een AI-tool die wordt gebruikt in meerdere hotels, zoals Novotel Amsterdam Schiphol Airport. Deze tool scant voedselresten om voedselverspilling nauwkeurig te berekenen, zodat bestelhoeveelheden kunnen worden aangepast en verspilling in de toekomst wordt verminderd.’





Hoe werkt Accor aan duurzaamheid?

‘Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen bij Accor. Onze aanpak is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor duurzame ontwikkeling met ambitieuze doelstellingen, gevalideerd door het Science Based Targets initiative en in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Onze inspanningen zijn gericht op drie pijlers: People, Stay en Eat.’

People: We richten ons op diversiteit, gelijkheid en inclusie, met als doel 40% vrouwelijke vertegenwoordiging in managementcomités en het versterken van ons mensenrechtenbeleid. We ondersteunen ook initiatieven in Nederland zoals ‘Talent naar de Top’, dat kansen biedt aan vrouwen en bicultureel talent, evenals onze voortdurende steun aan de LGBTQIA+-gemeenschap. Zo is Accor bijvoorbeeld de officiële hotelpartner van WorldPride 2026, dat dit jaar in Amsterdam plaatsvindt, met communicatie in alle 25 Accor-hotels in de stad.

Studio Double Sofa, Mercure Amsterdam City.

Stay: Deze pijler richt zich op onze ecologische voetafdruk. We verminderen onze absolute CO₂-uitstoot, verlagen het energieverbruik binnen ons netwerk en elimineren 57 soorten wegwerpplastic in onze hotels. We implementeren energie- en waterbesparingsplannen in al onze hotels, waaronder die in Nederland.

Eat: Dit omvat het terugdringen van voedselverspilling, waarbij 40% van de hotels hun eigen nulmeting voor voedselverspilling heeft vastgesteld en 90% van het keukenpersoneel is getraind in het verminderen ervan.

Daarnaast stimuleren we duurzaam toerisme via de pijler Explore, door gasten aan te moedigen gebruik te maken van mobiliteitsopties met lage uitstoot en door onze medewerkers (‘Heartists’) te trainen op het gebied van duurzaam toerisme. De ESG-capaciteiten van Accor bieden ook onafhankelijke hoteliers een belangrijk voordeel bij het voldoen aan hedendaagse verwachtingen.’

Wat is Accors visie op de toekomst van MICE? Hoe past het hotelportfolio zich aan aan de wensen van de nieuwe generatie meetingplanners?

‘De toekomst van MICE is dynamisch en vraagt om flexibiliteit en beleving. Dat betekent dat we bij Accor verder gaan dan traditionele vergaderruimtes en ons hotelportfolio op meerdere manieren aanpassen. Onze hotels bieden flexibele ruimtes die aansluiten op de groeiende behoeften van onze klanten. De opkomst van hybride werken en de ‘bleisure’-trend (zakenreizen gecombineerd met vrije tijd) leidt tot langere verblijven rond MICE-evenementen. Dit vergroot de vraag naar meer beleving en services. Niet alleen kamers in de buurt van conferentielocaties, maar veel meer dan dat. Neem bijvoorbeeld het recent geopende TRIBE Den Haag Centraal. Je vind hier een innovatieve en gastvrije social hub die overdag ideaal is voor flexibel co-werken. En ook het op maat gemaakte F&B-concept HitchHike, met uitstekende koffie, cocktails en een uitgebalanceerd menu.

Ibis Amsterdam Centrum.

Ook design speelt een cruciale rol bij het creëren van gastvrije, unieke ruimtes die de voorkeur van gasten stimuleren, terwijl de merkstandaarden behouden blijven. Dit maakt elk evenement memorabel en afgestemd op de lokale context. Neem bijvoorbeeld Novotel Amsterdam Schiphol, dat beschikt over 17 vergaderruimtes en een van de belangrijkste locaties in de stad is voor conferenties en zakelijke evenementen, maar ook meer biedt dan traditionele vergaderfaciliteiten, met een innovatief ontwerp in het hele hotel dat verwijst naar de 500.000 honingbijen op het dak.’

Accor beheert het loyaliteitsprogramma ALL Accor. Hoe kan een reisprofessional dit programma optimaal benutten om de klantloyaliteit te vergroten en tegelijkertijd de eigen omzet te verhogen?

‘ALL Accor-leden zijn bijzonder waardevol. Zij verblijven twee keer zo vaak, geven gemiddeld tien procent meer uit per nacht en kennen onze merken beter door eigen ervaring. Reisprofessionals kunnen deze voordelen maximaliseren door gebruik te maken van gepersonaliseerde aanbiedingen en door de voordelen van het ALL Accor-programma te benutten, zoals exclusieve ledentarieven of speciale arrangementen op basis van punten. Leden kunnen hun punten gebruiken voor een breed scala aan ervaringen, van shows in de Accor Arena in Parijs of op het ALL Terrace in de OVO Wembley Arena in Londen tot culinaire tours, ghost walks, kookworkshops en natuurlijk gratis overnachtingen. Dit kan een uniek verkoopargument zijn voor reisprofessionals. Met meer dan 100 miljoen ALL Accor-leden wereldwijd, waarvan meer dan de helft in Europa en Noord-Afrika, biedt dit enorme mogelijkheden om klantrelaties te verdiepen.’

Wat is de meest verrassende of onverwachte service die een Accor-hotel biedt en waar de meeste mensen niet van op de hoogte zijn?

‘Onze hotels zijn uitgegroeid tot plekken die veel verder gaan dan alleen accommodatie. We transformeren onze hotels tot locaties waar mensen kunnen verblijven, werken, ontspannen en elkaar ontmoeten. Ook de lokale gemeenschap wordt erbij betrokken. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in merkprogramma’s zoals Mercure Discover Local. Dat biedt gasten de mogelijkheid om als een local te leven. Of het TRIBE Table F&B-concept, dat net zo aantrekkelijk is voor lokale bewoners als voor hotelgasten. Of denk aan nieuwere merkinitiatieven, zoals de Host Personal Touch van Handwritten Collection. Individuele hotelmanagers kunnen hiermee hun eigen passies kunnen inzetten om het verblijf van gasten te verrijken.’