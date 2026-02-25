Albanië duikt overal op social media op: azuurblauwe baaien, witte stenen dorpjes en wegen die door de bergen slingeren. Gezinnen vertrekken steeds vaker naar Albanië voor hun vakantie, omdat het door kinderen is gezien op het populaire medium: TikTok.

Mijn eigen kennismaking speelde zich af rond de kust en een paar klassiekers in het binnenland: Golem en Durrës voor strand en boulevard, Tirana voor stadsleven, plus Krujë en Berat voor geschiedenis en sfeer. Ik ben me ervan bewust dat dit slechts een voorproefje is. Het zuiden, de Albanese Alpen en plekken als de Ionische kust staan nog op mijn lijst.

Epidamn White Sensation, het Instagrammable hotel en maanden van tevoren volgeboekt.

Kleinschalige hoofdstad

Wat me het meest verraste, was de hoofdstad. Tirana voelt gezellig en kleinschalig: je loopt er zó van plein naar park en van koffiebar naar markt. Het is een stad die je makkelijk te voet ‘leest’. En juist omdat je het communistische verleden onderweg blijft tegenkomen, wordt het meer dan een leuke stedentrip; het verhaal achter de gevels maakt het extra interessant.

Oude centra, nieuw toerisme

In Krujë, met de bazaar en het kasteel, en in Berat, de ‘stad van duizend ramen’, merkte ik hoe sterk Albanië is in oude centra, steegjes en kleine dorpen die niet op elkaar lijken. Tegelijk groeit de belangstelling snel: TUI meldde in 2025 een forse stijging van 39% voor Albanië in het hoogseizoen. Ook de bereikbaarheid neemt toe, met meerdere rechtstreekse vluchten per week tussen Amsterdam en Tirana.

Gezellige terrassen in Tirana.

De vraag die blijft

Voor nu blijft de populariteit van Albanië vooral onvoorspelbaar. En dus eindig ik met dezelfde nieuwsgierigheid waarmee ik aankwam: hoe ontwikkelt het toerisme zich in Albanië? Wordt het land een blijvende favoriet onder Nederlanders, of is het straks ‘getiktokt’ en TikTokken Nederlanders weer door naar de volgende hype?

