Rutte: “Vakanties naar het buitenland alleen in landen met vergelijkbare risico’s als in Nederland”

“Vakanties in het buitenland moeten wat ons betreft alleen kunnen, als dat landen betreft met risico’s die vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Hoe het er precies uit gaat zien, en of we volgende week al weten welke landen het betreft, daar zijn we mee bezig en dat is echt complex. Je ziet in heel Europa dat landen ermee aan het worstelen zijn met de vraag en dat het op dit moment nog niet met zekerheid valt te zeggen of we die volgende week kunnen beantwoorden”, dat heeft premier Mark Rutte laten weten tijdens de persconferentie.

Op de vraag of Italië of Spanje er deze zomervakantie wel of niet in zit, liet Rutte weten dat hij er nu niks over kan zeggen. “We hopen daar volgende week meer over te weten, maar ook dan geldt; doe het met beleid. We kunnen ons echt geen risico’s veroorloven. Wat je niet wilt, is dat door reizen naar het buitenland er grotere risico’s komen op introductie van het virus, het verspreiden van het virus in Nederland.”

Frank Oostdam (directeur ANVR) laat in een eerste reactie weten: “Nóg niet! Nog heel even wachten dus. Maar de buitenlandse vakantie komt weer aardig dichterbij! We komen eraan! Dit hadden we vier weken geleden niet gedacht. Laten we wel snel besluiten. De reissector is er, net als vakantiegangers, wel aan toe!” Rutte benadrukte dat de mogelijkheid bestaat dat er volgende week groen licht komt voor bestemmingen, maar dat het mogelijk is dat de deur twee weken later weer op slot gaat. “Als het virus in een land plotseling weer opleeft, kan het zijn dat Nederland het reisadvies wijzigt. Dat hebben wij niet in de hand, maar dat hangt af van de situatie in zo’n land. We hebben het virus nog maar net een beetje onder controle, maar we zijn nog lang niet op het niveau dat je helemaal veilig bent, dus we kunnen het ook niet met buitenlandse reizen hebben dat dit tot nieuwe problemen leidt. Maar, we hopen er volgende week meer richting aan te geven.”

“Als het gaat om op vakantie gaan in Nederland, is het verzoek aan mensen die die vakantie kunnen uitstellen omdat ze niet afhankelijk zijn van de vakantieperiode om dat vooral te doen. Dus, als je niet gehouden bent aan de schoolvakanties en je zou ook later in augustus of september met vakantie kunnen gaan; doe dat vooral. En juist ook in de vakantieperiode geldt; houd je aan de regels. Dat betekent; we blijven in de stacaravan of in de hotelkamer als je klachten hebt.”

Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemde het reisadvies eerder vandaag een ingewikkeld probleem. Om duidelijkheid te kunnen verschaffen, wil de minister de ontwikkelingen van het virus afwachten. Hij wil dit wel ruim voor de zomer doen. Blok zegt zich te realiseren dat mensen willen weten waar ze aan toe zijn. “We laten het echt niet bewust onderop de stapel liggen.” Duitsland liet eerder deze week weten dat het het negatieve reisadvies voor 31 Europese landen (waaronder die voor alle 26 EU-landen) vanaf 15 juni wil opheffen wanneer de ontwikkelingen dat toelaten.

