Frans themapark Puy du Fou verlengt contract met de Efteling en rolt strategie Nederland verder uit

Puy du Fou verlengt het contract met de Efteling met zes jaar. Het Franse Puy du Fou, opgericht in 1978, is een volledig atypisch themapark en realiseerde in 2019 een sterke internationale groei, ontving een recordaantal bezoekers en won prijzen over de gehele wereld met haar creaties. In 2020 belooft Puy du Fou tal van nieuwe attracties met recordinvesteringen van in totaal €62 miljoen.

De Raveleijn-show van de Efteling werd in 2013 reeds vormgegeven in nauwe samenwerking met Puy du Fou. De parkshow kent nu een winterstop, maar achter de schermen in Kaatsheuvel werkt een Frans-Nederlands team van 50 artiesten, stuntmensen, ruiters en Puy du Fou valkeniers aan de voorbereidingen voor de start van een nieuw seizoen in april 2020.

Om de Raveleijn-show hernieuwd aandacht te geven, vertrouwt de Efteling op de unieke expertise van Puy du Fou. Binnen het 6-jarige contract zal Puy du Fou de show naar een hoger niveau tillen. De parkshow Raveleijn wordt nu met een 8,8 gewaardeerd. Fons Jurgens, CEO van de Efteling: “We werken altijd met de besten in het veld. Voor de liveshow was onze beslissing om met Puy du Fou te werken voor de hand liggend. Hun artistieke uitmuntendheid zal ons helpen deze show nog beter op het wereldtoneel te promoten.”

Nicolas de Villiers, CEO van Puy du Fou, is trots op deze prestatie: “Puy du Fou is de uitvinder van een artistiek model dat een beroep doet op de verbeelding, in een viering van de ziel van de mensheid. De Efteling maakt deel uit van het Nederlandse erfgoed en we zullen er alles aan blijven doen om dit een spectaculair en emotioneel Nederlands verhaal te laten zijn.”

Bekijk hieronder de teaser voor 2020 van Puy du Fou.

