Garuda in de zomer van één naar twee vluchten per week

Garuda Indonesia kondigt vandaag aan dat de wekelijkste vliegfrequentie van de enige non-stop vlucht van Schiphol naar Jakarta v.v. dit zomerseizoen wordt opgeschroefd van één naar twee vluchten per week.

“Na best wel uitdagende en soms onzekere tijden zijn wij zeer verheugd dit positieve nieuws te kunnen brengen. Een mooi begin van dit nieuwe jaar en dit smaakt zeker naar meer”, zegt Rick Wouters, Sales Manager Europa van Garuda Indonesia.

Het vernieuwde vliegschema:

Zomerseizoen 2023:

Vlucht GA089 Amsterdam – Jakarta

Vertrekdagen maandag en zaterdag met vertrek om 12.05 uur lokale tijd

(vanaf maandag 27 maart 2023)

Vlucht GA088 Jakarta – Amsterdam

Vertrekdagen donderdag en zondag met vertrek om 22.50 uur lokale tijd

(vanaf zondag 26 maart 2023)

“Naast dat deze non-stop vlucht naar Jakarta zeer in trek is bij de zakelijke reiziger, bieden beide vluchten nog steeds ook een snelle en vroege doorverbinding aan naar de meest populaire bestemmingen in Indonesië, zoals Bali, Lombok, Medan of Ambon. Tevens ook internationaal naar bijvoorbeeld Singapore of Kuala Lumpur. Of wat dacht u van Australië met een paar dagen relaxen op Bali?”, aldus Wouters.

De nieuwe vluchten zijn vanaf vandaag, 4 januari 2023, te boeken

Author Arjen Lutgendorff