Hanita van der Meer aan de slag bij OYO Vacation Homes

Hanita van der meer (voormalig PR & Communicatie specialist en woordvoerder van Thomas Cook Nederland) is op 8 januari gestart als Brand PR Directeur bij OYO Vacation Homes.

Met de overname van de @Leisure Group in het voorjaar van 2019 kwam OYO Vacation Homes een stap dichterbij haar doel om de grootste speler op de verhuurmarkt van vakantiehuizen te worden wereldwijd. De groeiambities zijn duidelijk en zowel Belvilla als Dancenter zijn zeer belangrijke consumentenmerken in dit speelveld.

Belvilla

Haar rol zal zijn om de merkvoorkeur van Belvilla in Nederland en die van Dancenter in Denemarken en Duitsland te consolideren en de naamsbekendheid van Belvilla te vergroten in alle Europese markten waar Belvilla zich op richt. Tobias Wann, Global CEO OYO Vacation Homes zegt: “Om de naamsbekendheid verder te vergroten, hebben we een ervaren PR-professional nodig, die we in Hanita hebben gevonden. Met haar kennis en ervaring in de reisbranche zal ze de merken verder uitbreiden, zowel nationaal als internationaal.”

Groeiambities

Hanita van der Meer: “Ik kijk er erg naar uit om bij te dragen aan de groeiambities en de mooie merken van OYO Vacation Homes onder de aandacht te brengen van potentiële vakantiegangers en huiseigenaren. Het feit dat ik ook kan helpen bij de uitbreiding binnen Europa klinkt me als muziek in de oren.”

