Holland America Line: plannen om cruises naar Alaska te herstarten

Na het invoeren van de Alaska Tourism Restoration Act, het samenwerken met Alaska’s overheidsfunctionarissen en recente richtlijnen van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kondigt Holland America Line plannen aan om in juli te herstarten met cruises naar Alaska, met rondreizen vanuit Seattle, Washington, aan boord van de Nieuw Amsterdam.

De tien afvaarten die op zaterdag van 24 juli tot 2 oktober plaats gaan vinden, zijn nu open om te boeken. De zevendaagse ‘Alaskan Explorer’ route doet Juneau, Icy Strait Point, Sitka en Ketchikan aan. Scenic Cruising in iconische bestemmingen van Alaska zijn onder andere Glacier Bay en Stephens Passage.

De plannen voor deze cruises om te voldoen aan de verplichtingen van Holland America Line onder de Passenger Vessel Services Act (PVSA) zullen naar verwachting worden goedgekeurd, net als de definitieve instructies van CDC. De rederij begint per direct met het voorbereidingsproces voor de terugkeer om weer cruises te gaan maken.

“Holland America Line verzorgt al bijna 75 jaar cruises naar Alaska, en we voelen ons zeer betrokken om onze vrienden in ‘The Great Land’ deze zomer op alle mogelijke manieren weer op de been te helpen”, aldus Gus Antorcha, president van Holland America Line. “Gezien de recente positieve samenwerking van de CDC, en het optimisme over een oplossing met de PVSA, denken we dat het nu het moment is om onszelf een kans te geven om dit jaar weer naar Alaska te cruisen. We willen onze oprechte waardering uitspreken voor de senatoren Lisa Murkowski en Dan Sullivan, congreslid Don Young en gouverneur Mike Dunleavy voor hun onvermoeibare inspanningen ten behoeve van de vele kleine bedrijven die de ruggengraat vormen van het toerisme in Alaska.”

“The Last Frontier staat te popelen om de terugkeer van de cruise-industrie deze zomer te verwelkomen om onze economie weer op gang te brengen,” aldus Alaska gouverneur Mike Dunleavy. “Cruises hebben een enorme impact op de mensen van onze staat en onze gemeenschappen, vooral in het zuidoosten, en we zijn blij om eindelijk een lichtpuntje te zien met de naderende terugkeer van de cruiseschepen.”

Aan boord zal Holland America Line de voorzieningen blijven bieden die kenmerkend zijn voor het merk. Dineren zal mogelijk zijn in alle restaurants en speciale gelegenheden, evenals roomservice. Entertainment zal in volle gang zijn in de belangrijkste show lounge, en livemuziek zal te horen zijn in Lincoln Center Stage, B.B. King’s Blues Club en Billboard Onboard. Port-to-Table culinaire demonstraties en andere verrijkende programma’s brengen Alaska en haar cultuur aan boord door middel van interessante activiteiten.

Deze Holland America Line cruises in 2021 naar Alaska zijn beschikbaar voor gasten die hun laatste dosis van een goedgekeurd COVID-19 vaccin ten minste 14 dagen voor het begin van de cruise hebben ontvangen en een bewijs van vaccinatie hebben. De vaccinaties van de bemanning aan boord zullen ook in overeenstemming zijn met de CDC-richtlijnen. Gasten van Holland America Line dienen zich te houden aan alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen die gelden op het moment van vertrek voor reizen van en naar het schip, evenals alle protocollen en procedures aan boord voor het bezoeken van havens.

Vanaf nu en onder voorbehoud van wijzigingen naarmate CDC, volksgezondheid en medische richtlijnen zich ontwikkelen, biedt Holland America Line’s programma aan boord de nodige maatregelen om de publieke gezondheid te verbeteren. Reizigers worden aangemoedigd om regelmatig hollandamerica.com te bezoeken, omdat updates zullen worden geplaatst wanneer nieuwe procedures worden afgerond en bestaande protocollen kunnen veranderen.

