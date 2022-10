“Ik vind Suriname het leukste land van de hele wereld”

Deel dit artikel

De te dure taxirit, balletje-balletje, een gekregen armband, een geldwisseltruc, zo maar wat oplichterspraktijken op vakantiebestemmingen die Kees van der Spek van mijlenver ziet aankomen.

Van der Spek maakte in het verleden het programma ‘Oplichters in het buitenland’, maar richt zich nu meer op internetoplichting. “Dat wil niet zeggen dat mensen in het buitenland niet meer worden opgelicht, maar ik kan het programma zelf niet meer maken. Ik word te snel herkend, Nederlanders willen met me op de foto en dat roept natuurlijk vraagtekens op bij oplichters. Tijdens een confrontatie kan ik natuurlijk niet worden gestoord. Ik ben een beetje aan mijn eigen succes ten onder gegaan, maar het komt helaas nog wel degelijk voor.”

Welke oplichtingspraktijken komen het meeste voor?

“Dat verschilt per continent. In Europa is het vooral balletje-balletje, geldwisseltrucs, te dure taxiritten en bar scams, waarbij mensen een bar of ander etablissement worden binnengelokt om ze daar op te lichten of te beroven. In Azië worden ook vaak bar scams uitgevoerd, maar een stuk geraffineerder dan in Europa. Toeristen worden een verhaal ingezogen, waarbij ze zelfs bij mensen thuis belanden en worden gedrogeerd. De oplichtingstrucs in Zuid-Amerika zijn een stuk rauwer met bijvoorbeeld nep-politie die toeristen met een smoes aanhoudt en zogenaamd iets ontdekt waarvoor toeristen moeten betalen. Dat geld steken ze uiteraard in eigen zak.”

Author Sharon Evers