“Ik zal het niet missen om 24/7 aan te staan”

De telefoon van Coby van Dongen (Commercieel Directeur de Jong Intra Vakanties) maakte overuren nadat zij bekendmaakte haar werkzaamheden voor de Jong Intra Vakanties na 46,5 jaar per 1 mei aanstaande neer te leggen. Travelpro sprak Coby op kantoor over haar belevenissen in de afgelopen 46,5 jaar en over het bijna onvoorstelbare dat staat te gebeuren; het moment dat Coby voor het laatst de deur achter zich dicht doet en niet meer 24/7 aan zal staan.

“Ik heb met een wat nerveus gevoel op de knop gedrukt om alle relaties te informeren over mijn afscheid, want dan is het echt. Ik heb het besluit met een gemengd gevoel genomen, want het is nogal wat na zoveel jaar. Toen ik van start ging, heb ik nooit over zo’n moment nagedacht. Als je gezond mag blijven, dan komt voor iedereen die dag een keer voorbij. Ik vermoed dat ik nog goed gezond ben, vol energie maar ik vind dit het juiste moment om afscheid te nemen.”

Het is echt je eigen beslissing geweest?

“Ja, volledig! Het is gelukkig niet zo dat anderen hebben gezegd dat het tijd wordt om te stoppen. We gaan in hele goede harmonie uit elkaar. Ik had het verschrikkelijk gevonden wanneer dat, na al die jaren, niet zo was geweest.”

Auteur Arjen Lutgendorff