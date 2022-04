Indonesië weer open voor Nederlandse reizigers

Deel dit artikel

Vanaf nu is het mogelijk de Visa On Arrival aan te schaffen op Jakarta’s Soekarno Hatta Airport, waarmee reizigers weer Indonesië (inclusief Bali) kunnen bezoeken.

Afgelopen weken kon men als test al met een Visa On Arrival optie internationaal naar Bali afreizen, deze proef is geslaagd en verbreed met heel Indonesië. Er zijn nog wel een aantal voorwaarden waar men rekening mee dient te houden:

Reizigers hebben voor vertrek een negatieve PCR-test nodig van maximaal 48 uur oud (tussen de test en het inchecken van de vlucht)

Dit geldt voor alle leeftijden, dus ook inclusief kinderen en baby’s.

Er kan weer worden gebruikt gemaakt van de Visa On Arrival bij aankomst in Jakarta. De kosten hiervan zijn IDR500.000 (eq. $35 / €32) en kan vooralsnog alleen in cash worden betaald.

Het is dus niet meer noodzakelijk om vooraf een Tourist Visa aan te vragen.

Passagiers dienen bij aankomst in Jakarta een internationaal vaccinatiebewijs (geprint/digitaal) te kunnen laten zien.

Passagiers die nog niet volledig zijn gevaccineerd (volledig gevaccineerd: 2 dosis + booster) dienen nog wel een PCR-test bij aankomst te ondergaan.

Passagiers dienen een bewijs van reisverzekering te kunnen laten zien welke de kosten dekt voor een eventuele opname m.b.t. COVID-19 gerelateerde klachten.

Garuda Indonesia vliegt momenteel één keer per week vanaf Amsterdam, met vertrek op de zaterdag. Terug vanuit Indonesië is dit op de donderdag. Verdere informatie met betrekking tot praktische zaken vind je via deze link. Voor meer informatie over de benodigde documenten en inreisbeperkingen kan je terecht op de informatiepagina van de Indonesische ambassade.

Author Sharon Evers