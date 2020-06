KAYAK ziet tekenen van herstel

“Onze sector heeft nog een lange weg naar herstel te gaan, maar ik zie het positief in. Op onze website zien we een groei aan activiteiten, dus de belangstelling in reizen onder consumenten groeit”, dat zegt Steve Hafner (CEO KAYAK).

Om de impact van COVID-19 beter te begrijpen, heeft KAYAK een datacenter gelanceerd waarin het mogelijk is trends te zien in boekingsgedrag sinds het begin van de pandemie tot nu toe. Ook voor (de regio) Nederland is te zien dat de interesse beetje bij beetje toeneemt.

“We stellen onze zoekgegevens beschikbaar om de reisgemeenschap te informeren en gerust te stellen”, aldus Hafner. Het dashboard biedt informatie over wereldwijde zoektrends naar vliegtickets, binnenlandse versus internationale zoektrends en zoektrends per stad. De gegevens worden minstens tot het einde van het jaar dagelijks bijgewerkt.

Uit de gegevens van het datacenter blijkt dat zoekopdrachten in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hun laagste punt bereikten tussen 6 en 8 april. In mei begonnen deze weer te stijgen. In Latijns-Amerika blijft het aantal zoekopdrachten dalen.

Verder blijkt dat reizigers zich afkeren van stedelijke hotspots. Vanuit de Verenigde Staten wordt er minder gezocht op vliegtickets naar internationale steden als Londen, Tokio en Parijs, maar is er juist weer meer interesse in Anchorage, Miami en San Juan. In Europa zien steden als Milaan, Venetië, Nice en Ibiza de grootste daling en wordt er meer gezocht naar steden in Portugal en Griekenland.

Nieuws over versoepelingsbeperkingen motiveert reizigers. Over de hele wereld winnen steden met vereenvoudigde reisbeperkingen het snelst aan kracht. In de VS zag Las Vegas de grootste piek in zoekopdrachten na de heropening van casino’s. In Europa wordt er veel gezocht naar Italië, Frankrijk en Portugal. In Azië-Pacific keren zoekopdrachten naar Zuid-Korea, Taiwan, Australië en Japan terug. Deze zomer komen Europeanen mogelijk weinig Amerikaanse toeristen tegen. Amerikaanse zoekopdrachten naar Europa zijn met 65% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

KAYAK, onderdeel van Booking Holdings, zegt ‘s werelds meest toonaangevende reiszoekmachine te zijn met meer dan 6 miljard zoekopdrachten op haar platformen per jaar.

