KLM doet als een van de eerste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd mee aan een initiatief om het terugvinden van vermiste bagage te verbeteren door middel van de nieuwe Share Item Location-functie van Apple. KLM laat weten dat reizigers die met KLM vliegen privé en veilig de locatie van hun AirTag of Find My-netwerkaccessoire kunnen delen met de klantenservice van KLM om verloren of vertraagde bagage sneller te lokaliseren. KLM’s deelname is onderdeel van haar strategie om technologie en innovatie te integreren in haar dienstverlening.

Om de locatie van hun AirTag of Find My-netwerkaccessoire met de luchtvaartmaatschappij te delen, kunnen klanten een Share Item Location-link genereren in de Find My-app op hun iPhone, iPad of Mac. De luchtvaartmaatschappij heeft het voor haar klanten mogelijk gemaakt om deze link eenvoudig toe te voegen aan het bestaande onlineproces voor het melden van verloren bagage. Voor de privacy en veiligheid van klanten wordt het delen van locaties automatisch beëindigd zodra een klant herenigd is met zijn of haar tas. Het delen kan het op elk moment door de klant worden stopgezet en de link verloopt automatisch na zeven dagen.

Share Item Location is gebouwd op het Apple Find My-netwerk, een crowdsourced netwerk van meer dan een miljard Apple-apparaten die gebruikmaken van draadloze Bluetooth-technologie om vermiste apparaten of items in de buurt te detecteren en hun geschatte locatie door te geven aan de eigenaar. Het hele proces is end-to-end gecodeerd en anoniem, dus niemand anders, zelfs Apple of Find My Network-accessoirefabrikanten niet, kan de locatie of informatie van een item bekijken.



Om de nieuwe Share Item Location-functie te kunnen gebruiken, moeten Apple-apparaten zijn voorzien van iOS 18.2, iPadOS 18.2 of macOS 15.2 of hoger.