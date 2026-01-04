Schiphol verwacht maandag opnieuw vertragingen en annuleringen van vluchten als gevolg van het winterse weer en het ijsvrij maken van toestellen.



De luchthaven kan niet zeggen om hoeveel vluchten het precies zal gaan.



KLM laat weten dat voor maandag 124 vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. ‘We doen ons uiterste best om passagiers om te boeken naar de eerstvolgende vlucht met beschikbare plaatsen. Door nu al vluchten te annuleren, geven we onze passagiers op tijd duidelijkheid en voorkomen we dat vluchten op het laatste moment worden geannuleerd.’



Door het aanhoudende winterweer is het vliegverkeer op Schiphol al enkele dagen verstoord. Sinds afgelopen vrijdag heeft KLM al honderden vluchten van en naar de luchthaven moeten annuleren. Ook de komende dagen blijft het winterse weer aanhouden. (Foto Unsplash).

