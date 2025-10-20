KM Malta Airlines breidt haar vluchtschema uit en voegt extra frequenties toe tussen Malta en Amsterdam in de komende winterperiode (november 2025 tot en met eind maart 2026).

Naast de gebruikelijke vier vluchten per week wordt gedurende het hele seizoen een extra vlucht uitgevoerd op vrijdagochtend. Daarnaast komt er een extra vlucht op woensdagochtend (tot 25 februari 2026) en op maandagochtend (tot 26 januari 2026).

Vluchttijden:

Vertrek uit Malta: 07.10 uur – aankomst in Amsterdam: 10.40 uur

Vertrek uit Amsterdam: 11.30 uur – aankomst in Malta: 14.40 uur

KM Malta Airlines zal daarmee tot eind januari 2026 dagelijks vliegen tussen Malta en Amsterdam, gevolgd door zes vluchten per week in februari en vijf per week in maart 2026.

Alle vluchten worden uitgevoerd in samenwerking met KLM binnen de bestaande codeshare-overeenkomst.