“Kom met een ANVR-VvKR Reisadvies Monitor”

“Ik heb met een aantal mensen uit de reissector gesproken over de huidige situatie en het lijkt ons een goed idee wanneer er een ANVR-VvKR Reisadvies Monitor komt”, zo laat Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) weten tijdens de TAT’s Travel Podcast. Van Apeldoorn benadrukt dat hij spreekt over een idee dat partijen zouden kunnen oppakken. Ton Brinkman (voorzitter VvKR) laat in een eerste reactie tijdens de TAT’s Travel Podcast weten het idee een goede kans te geven en het als VvKR te willen ondersteunen.

“Het idee is om als reissector te stoppen met de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Reisorganisaties die bij ANVR en VvKR zijn aangesloten die werken op een juiste manier en als brancheorganisatie adviseer je waar er wel en geen reizen naartoe uitgevoerd kunnen worden”, aldus Van Apeldoorn. “We moeten ons gaan onttrekken van de waanzin van de dag, zodat de hele wereld geel wordt. Behalve landen waar je echt niet heen kan, waar bijvoorbeeld een mutatie is of waar het aantal gevaccineerde erg laag is. In de basis moet je kunnen reizen als je volledig bent gevaccineerd.”

Op de vraag van Arjen Lutgendorff (hoofdredacteur TravelPro) of de consument zich niet meer zal aantrekken van het overheidsadvies in plaats van een reisadvies dat de reissector zelf geeft, antwoordt Van Apeldoorn: “Als jij als ANVR/VvKR zegt: ons reisadvies is gebaseerd op wat u gaat doen, namelijk vakantie vieren. Wij gaan zorgen dat het allemaal wordt uitgevoerd, dat alles wordt opgelost, dat mensen thuiskomen, dat alles in orde is. Dat reizigers alle garanties krijgen die zij nu ook krijgen wanneer zij in Europa reizen. Daar moet je je wel aan conformeren. Ik denk dat het tijd wordt dat we dat maar eens gaan doen.”

“Ik geef het een goede kans en zou het als VvKR ondersteunen”, aldus Brinkman. “Wij zijn er natuurlijk veel te klein voor om die lead te nemen, maar we hebben een goede samenwerking met de ANVR, dus wij sluiten ons aan.” Van Apeldoorn: “We moeten het heft in eigen handen nemen.” Op de vraag van Lutgendorff of er geen risico wordt genomen door de reissector wanneer zij zich niks meer aantrekken van het overheidsreisadvies, ook met betrekking tot het werk dat ambassades in het buitenland doen, antwoordt Van Apeldoorn: “Waar heb je het over? Welk werk? Wat is er anders dan voor de pandemie? Welk werk moet een ambassade meer doen dan voor de pandemie. Ze moeten nu hun werk doen dat ze voor de pandemie ook deden.” Brinkman voegt toe dat de VvKR van mening is dat er gereisd kan worden. Via een reisspecialist, ANVR of VvKR, is het goed geregeld. Reisspecialisten weten waar je wel en niet heen kan.”