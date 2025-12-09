Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het bruisende decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een sfeervolle mix van beleving, advies en entertainment. Als onderdeel van de VvKR presenteert Link.Active zich met een bijzonder doel: avontuurlijke groepsreizen naar Slovenië speciaal voor jongvolwassenen die in het reguliere aanbod de aansluiting missen. Link.Active biedt de perfecte balans tussen actie, natuur en persoonlijke aandacht.

Meer dan alleen een reis: verbinding in Slovenië

Waar het reguliere reisaanbod vaak te massaal is en gespecialiseerde zorgreizen niet passend zijn, komt Link.Active kijken. De organisatie richt zich op kleinschalige reizen waarbij de groepsdynamiek en veiligheid centraal staan.

Het programma in Slovenië bestaat uit een mix van uitdagende activiteiten zoals raften, canyoning en het ontdekken van de geweldige natuur. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng. Deelnemers bepalen ter plekke samen met de groep een deel van de invulling, gefaciliteerd door betrokken begeleiders. Deze gidsen zijn er niet alleen voor de route, maar juist voor het goede gesprek, de nodige oppepper of een luisterend oor wanneer het even lastig wordt.

Veilig jezelf zijn

“Veel jongeren vallen tussen wal en schip. Met je ouders mee wil je niet meer, maar een standaard jongerenreis voelt vaak onveilig of te druk,” zegt Juul Sam van Link.Active. “Tijdens het Vakantie Festival laten we zien dat avontuur voor iedereen is. Bij ons gaat het niet om presteren, maar om met elkaar je grenzen te verkennen. We creëren een omgeving waarin je jezelf mag zijn en waar echte verbindingen ontstaan. Het is prachtig om te zien hoe deelnemers de hele vakantie met elkaar optrekken.”

Een maatschappelijk relevante aanvulling

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Link.Active een frisse dynamiek naar de festivalvloer. “Ze geven avontuur een menselijk en inclusief gezicht. Hun aanpak is empathisch, stoer en toegankelijk. Dat sluit perfect aan bij bezoekers die niet alleen op zoek zijn naar een bestemming, maar naar een plek waar ze zich thuis voelen.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt de waarde van deze doelgroep binnen het festival. “Met Link.Active laten we zien dat reizen ook een middel is tegen eenzaamheid. Hun participatieve manier van reizen, waarbij jongeren zelf regie krijgen, verrijkt ons platform en past bij de brede ambitie van het festival om reizen voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht je sociale uitdagingen.”



Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.



Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.