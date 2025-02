Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) houdt vast aan een maximum van 478.000 vluchten per jaar op Schiphol. Dit betekent een geluidsreductie van 15%, terwijl de Tweede Kamer in een aangenomen motie opriep tot een ambitieuzer doel van 17%, wat neer zou komen op maximaal 467.000 vluchten. Op dit moment zijn er 500.000 vluchten per jaar op Schiphol.

Foto: Theodorie / Shutterstock.com.

Madlener stelt dat een verdergaande krimp zou leiden tot vertraging in de Europese goedkeuringsprocedure en juridische risico’s met zich meebrengt.

Om de geluidsoverlast te verminderen, voert Schiphol vanaf november strengere maatregelen in. Lawaaiige vliegtuigen gaan fors hogere tarieven betalen en de meest luidruchtige toestellen mogen ’s nachts niet meer opstijgen of landen. Daarnaast wordt het totaal aantal vluchten verlaagd van 500.000 naar 478.000. De Europese Commissie beoordeelt momenteel deze plannen binnen de zogeheten ‘balanced approach’.

KLM en Schiphol uitten tijdens een gesprek met Kamerleden kritiek op de berekeningen van het ministerie. Volgens hen wordt onvoldoende rekening gehouden met de investering in stillere vliegtuigen en zullen de verhoogde tarieven luchtvaartmaatschappijen dwingen sneller hun vloot te vernieuwen. Ze menen dat de gewenste geluidsreductie daardoor ook bij 478.000 vluchten haalbaar is.

NSC-Kamerlid Postma noemt het besluit van Madlener “onbegrijpelijk” en wijst erop dat de minister al maatregelen had voorbereid om de geluidsreductie op 17% te zetten. In het aankomende Kamerdebat wil hij uitleg over waarom de minister vasthoudt aan 15% en geen gehoor geeft aan de wens van de Kamer.