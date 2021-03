Meer dan 17.000 geïnteresseerden voor proefvakantie Rhodos

Meer dan 17.000 Nederlanders hebben zich nu al aangemeld voor de vakantiepilot van Sunweb en Transavia, geïnteresseerden kunnen zich sinds gisteravond 18.00 uur inschrijven. Dat laat de reisorganisatie vandaag weten.

Mattijs ten Brink (CEO Sunweb Group): “We zijn ontzettend trots dat we deze eerste stap samen met Transavia kunnen zetten voor en namens de hele reisbranche. Dat er nu al zoveel aanmeldingen zijn, overtreft onze verwachtingen. We hebben nu al één ding geleerd: als er duidelijkheid is, dan accepteren mensen de veiligheidsmaatregelen en gaan ze boeken. Tegelijkertijd is het een keiharde bevestiging dat niet alleen de reisbranche snakt naar perspectief, maar alle Nederlanders ook niet meer kunnen wachten.”

Selectie

Op basis van alle aanmeldingen maakt Sunweb een eerste selectie die voldoet aan de door de Nederlandse overheid gestelde criteria voor de doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar, met uitsluiting van mensen die behoren tot de verhoogde risicogroep. Daarna wordt er gekeken wie zich als eerste heeft ingeschreven. Maar aangezien het inschrijfformulier bij sommige geïnteresseerden niet direct werd getoond vanwege het grote aantal bezoekers, wordt er een kleine groep mensen door een onafhankelijke notaris geselecteerd.

De geselecteerde gasten worden vervolgens persoonlijk telefonisch benaderd door Sunweb om alle informatie en richtlijnen door te spreken. Ten Brink: “We willen alle mensen die zich hebben ingeschreven enorm bedanken. Helaas hebben we nu nog maar een vliegtuig te vullen, maar ik heb er vertrouwen in dat we deze zomer weer mooie vakanties kunnen verzorgen samen met onze partners op de bestemmingen.”

Gisteravond was Ten Brink te gast bij de talkshow BEAU, waar hij vertelde over de proefvakantie. Klik hier om het fragment terug te kijken.

