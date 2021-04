Meer pilots op planning: busreis, eigen vervoer en buiten Europa

‘Er bestaat inmiddels al wel wat draagvlak bij de overheid voor de ontwikkeling van een meerdaagse pilotbusreis – daar zijn we met een groep ANVR bustouroperators inmiddels in de voorbereiding mee aan de slag – en een pilot reis met eigen vervoer. Ook daar kijken we nu naar. Wat verderop in de tijd ligt nog de eventuele mogelijkheid van een pilot individuele of groepsrondreis buiten Europa’, zo laat Frank Radstsake (ANVR) weten.

Deze week wordt de eerste pilotreis uitgevoerd door Sunweb en Transavia die valt onder de afspraken met de overheid over zogenoemde ‘proefreizen’. De ANVR hoopt dat een tweede reis er hopelijk ook snel aankomt. De ANVR wordt deze periode door heel veel bedrijven benaderd met de vraag of een bepaalde reis die ze zelf willen uitvoeren ook in aanmerking kan komen als pilotreis.

‘Het is helaas niet mogelijk om meer reizen die voor de komende periode gepland staan als pilotreis te bestempelen. Ten eerste bestaat daar nu simpelweg het draagvlak niet voor bij de overheid of politiek en ten tweede vraagt de voorbereiding van zo’n pilotreis echt enorm veel inspanning van de reisonderneming om aan alle noodzakelijke voorwaarden te voldoen. Tot slot is het ook niet persé noodzakelijk om voldoende data te verzamelen voor de onderzoeken die tijdens de pilotreizen worden uitgevoerd.’

