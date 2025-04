In een wereld waar duurzaamheid en unieke reiservaringen steeds belangrijker worden, biedt een treinrondreis een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele vakantie. Evelien van Oosten (ZRA bij The Travel Club) deelt haar recente ervaring met een treinrondreis door Zwitserland, georganiseerd door de Jong Intra Vakanties.

De Jong Intra Vakanties heeft onlangs haar productaanbod uitgebreid met treinrondreizen. Een mooi product wat goed past in het aanbod van rondreizen van de reisorganisatie. Om kennis te maken met dit nieuwe product organiseerde de Jong Intra Vakanties een treinrondreis. Tijdens deze reis ontdekken de deelnemers het comfort van reizen met de internationale trein en volgen ze enkele prachtige routes in het mekka van panoramische treinen: Zwitserland. Evelien is niet onbekend met treinreizen. Ze heeft al diverse citytrips gemaakt, waaronder met de Thalys naar Parijs en Disneyland Paris, en met de Eurostar naar Londen en Birmingham. Ook Berlijn, Keulen, Gent en Antwerpen zijn al eens per ICE bezocht. “Ik ben altijd al bewust geweest dat het ook leuk is om grote Europese steden te bezoeken met de trein, ook omdat je dan vaak midden in het centrum kunt uitstappen. Hotels liggen in de buurt en je hebt geen last van parkeerproblemen. Ik vind het altijd een relaxte manier van reizen”, laat Evelien weten. Ondanks haar eerdere ervaringen met treinreizen, was deze verre treinreis naar en door Zwitserland een nieuwe ervaring.

Meer dan een vervoersmiddel

Treinreizen wordt vaak gezien als vervoersmiddel om van punt A naar punt B te komen, maar nu was het echt onderdeel van de reis zelf. De reis begon voor Evelien in Rotterdam. Vanaf hier vertrok de groep heerlijk ontspannen richting Parijs met de Eurostar. De Eurostar Premier klasse geeft een goede reiservaring met extra beenruimte, grote tafels, ruime zitplaatsen en verstelbare rugleuning. Vervolgens werd er overgestapt op de TGV Lyria voor de reis naar Lausanne. “Ik had geen specifieke vooroordelen of verwachtingen, maar was vooral benieuwd naar de schoonheid van Zwitserland per trein. Ik was erg onder de indruk van de punctualiteit van de treinen in Frankrijk en Zwitserland, maar ook van de mooie treintrajecten, vooral de Golden Pass Panoramic Express. Terwijl je heerlijk relaxed in je stoel ziet, kan je genieten van de mooie landschappen. Het gemak van het reizen zonder zelf op het verkeer te hoeven letten, draagt bij aan de ontspannen sfeer.”

Panoramatrein

Aangekomen in Lausanne werd er overnacht in het Hotel Continental: een viersterrenhotel gelegen op de Place de La Gare, op tien minuten loopafstand vanaf de binnenstad. Het hotel heeft een bar, twee restaurants, koffie- en theezetfaciliteiten op de kamer en gratis toegang tot het fitnesscentrum. De kamers zijn van alle gemakken voorzien. Lausanne ligt aan het meer van Genève, met de Alpen op de achtergrond. De volgende ochtend stond er, na een uitgebreide ontbijtbuffet, een treinreis met de Golden Pass Panoramic Express naar Interlaken Ost op het programma. “Dit was een van de hoogtepunten van de reis. De Golden Pass Panoramic Express is een panoramatrein, voorzien van extra grote ramen waardoor we een prachtig uitzicht hadden op de bergen van Zwitserland. Onderweg kregen we heerlijke hapjes en drankjes voorgeschoteld. We zaten in de First Class, waardoor er kleine gerechtjes met Zwitserse delicatessen waren inbegrepen. Het comfort in de trein is super.”

Luxe

In Interlaken Ost werd er overgestapt op de trein naar Grindelwald, waar de groep verbleef in het luxe Romantik Hotel Schweizerhof. “Het hotel is gelegen op 100 meter vanaf het station, maar ook in het centrum van de het dorp. Ideaal, want je hoeft dan maar een klein stukje met je bagage te lopen. Het hotel is echt een aanrader en heeft alle comfort wat je maar kunt wensen. Er is een binnenzwembad, wellnesscentrum, vier restaurants, een bar en de ambiance is fantastisch. We konden heerlijk ’s ochtends baantjes trekken. Bij het product van de Jong Intra Vakanties heeft de klant de keuze uit een verblijf in driesterren-standaard of viersterren-premium hotels. In de luxere ‘In Stijl’-variant reserveren ze ook de treinen in de eerste klasse. Het kost iets meer, maar het is wel tot in de puntjes geregeld.” Goed om te weten is dat er nooit een overstap is op dezelfde dag, om te voorkomen dat een aansluiting gemist wordt.

‘Top of Europe’

Lausanne en Grindelwald waren twee van de plaatsen die Evelien bezocht tijdens haar treinrondreis. Lausanne biedt een leuke gelegenheid voor een hapje, een drankje en een wandeling. Grindelwald, gelegen in een prachtig dal omringd door hoge bergen, is een van de hoogtepunten, met name de excursie naar de Jungfraujoch. “De ‘Top of Europe’ wordt het ook wel genoemd. Heel bijzonder om dat een keer te bezoeken. Je kunt de Eiger Express gondelbaan in vijftien minuten van Grindelwald naar het station Eigergletsjer nemen. Tijdens de reis kun je het prachtige uitzicht op de bekende noordwand van de Eiger aanschouwen. Op de Eigergletsjer stap je over op een tandradbaan om naar de Jungfraujoch te reizen. De uitzichten onderweg zijn al prachtig en als je eenmaal boven staat heb je zeker het gevoeld dat je op een bucketlistbestemming staat. Waanzinnig!” Een bijzonder bestemming is het zeker, want al meer dan 100 jaar rijdt de Jungfraubahn naar het hoogstgelegen treinstation van Europa op 3.454 meter hoogte. Grindelwald zelf is een sfeervolle dorp dat bestaat uit traditionele chalets en gezellige restaurants. Het wordt ook wel het gletsjerdorp genoemd, omdat nergens in de Alpen gletsjers zo laag het dal in zakken als hier.

Duurzame reisoptie

Evelien adviseert reizigers om niet met te veel bagage te reizen, hoewel een grote koffer is toegestaan. “Je kan uiteraard een koffer van 23 kilogram meenemen, en ook op de stations is het goed geregeld met hellingen en liften. Maar om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken zou ik toch aanraden om lichter te reizen. In de trein zelf is er wel meer dan genoeg ruimte om je bagage om te bergen. Ik vind het een hele mooi manier van reizen, ook als we kijken naar het stukje duurzaamheid. Daarnaast probeer ik klanten steeds meer bewust te maken van de voordelen van treinreizen. Het is een verrassende en relaxte manier van reizen. Geen stress in het verkeer, een unieke kijk op het landschap en een bijzondere ervaring. Ik zie dat steeds meer mensen op zoek zijn naar alternatieve en duurzame reisopties.”

Verrassend

Naast haar eigen ervaring van de reis, heeft Evelien nog een aantal aanbevelingen voor zowel collega-reisagenten als klanten. “Collega’s zou ik aanraden om de treinreisbrochure van de Jong Intra Vakanties goed te bekijken, daar kom je heel verrassende dingen tegen. Klanten zou ik aanraden met niet te veel bagage te reizen en open te staan voor de ontspannen en unieke ervaring die treinreizen biedt.” De combinatie van comfortabel reizen, prachtige landschappen en een unieke, duurzame ervaring maakt treinreizen tot een aantrekkelijke optie.

In het kort: de voordelen van treinreizen volgens Evelien