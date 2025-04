Op de vraag welke minder bekende Afrikaanse bestemmingen hij aanraadt aan reizigers die het continent écht willen ontdekken, antwoordt Michal van Bavel (Travel Designer Afrika bij Untamed Travelling): “Absoluut Zambia of Zimbabwe.”



“Beide bestemmingen hebben geen massatoerisme. De parken zijn zeer wildrijk, de kwaliteit van de gidsen fenomenaal en de lokale mensen zijn nog puur met een glimlach vanuit het hart. Zambia staat bekend om de wandelsafari’s, je kunt dus een heel gevarieerd safariprogramma samenstellen met jeepsafari’s, wandelsafari’s, bootsafari’s en sleep out-overnachtingen in de bush. Kafue, South Luangwa en Lower Zambezi zijn de bekende parken, maar denk ook eens aan het amper bezochte Liuwa Plains waar je een van ‘s werelds grootste wildebeest migraties kunt volgen. Voor Zimbabwe geldt hetzelfde; ook hier heb je een enorme variatie aan safari-activiteiten per jeep, te voet, per kano of boot. Hier mogen de bekende safaribestemmingen Hwange (olifantenparadijs), Mana Pools en Lake Kariba of Matopos (voor de zwarte en witte neushoorns) niet ontbreken, maar denk ook aan Gonarezhou waar nauwelijks toeristen komen en je hele wildgebieden voor jezelf hebt.

Wat zijn volgens jou de meest indrukwekkende ‘wonderen’ in Afrika?

“Ik blijf de migratie van de enorme aantallen dieren fascinerend vinden. Deze dieren volgen een diepgeworteld instinct om de regens te volgen op zoek naar vers voedsel. Ze trotseren gevaren, zoals het oversteken van rivieren met krokodillen. Denk aan de bekende grote migratie van wildebeesten in de Masai Mara, Serengeti in Kenia en Tanzania, maar ook de minder bekende migraties van wildebeesten in Liuwa Plains in Zambia of de zebramigraties in Botswana. Een ander aspect dat ik ongelooflijk mysterieus blijf vinden, is dat antilopen zoals impala’s of wildebeesten allemaal op hetzelfde moment jongen krijgen. Dit doen ze vaak na de eerste regens na een droogseizoen. Ze weten dat er gras komt, dus dan is er genoeg voedsel voor de kalveren. Ze kunnen de geboorte ook uitstellen. Ik heb gezien dat twee wildebeesten naast elkaar binnen tien seconden na elkaar bevielen van hun kalf, en binnen tien minuten na de geboorte staan, lopen, rennen en drinken ze bij de moeder. Zo wonderlijk.”

Welke Afrikaanse landen bieden de beste combinatie van safari, cultuur en strand?

“Dat zijn er best veel, met Zuid-Afrika als koploper vooral qua cultuur. Maar ook Kenia en Tanzania hebben beiden binnen hun eigen land bekende en minder bekende eilanden en ongerepte kust voor een gemakkelijke combinatie van safari en strand. Zambia en Malawi kunnen gecombineerd worden met Lake Malawi voor een strandvakantie aan een prachtig groot meer. Of denk eens aan Mozambique voor echt off the beaten track safari’s in het wildpark Gorongosa, in combinatie met fantastische strandbestemmingen zoals Tofo, Vilanculos en Benguerra. Meer out of the box combineren we de prachtige natuur van Madagaskar met een safari en cultuursnuiven in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. Of Kenia met de Comoren om de spectaculaire onderwaterwereld te verkennen. Zo kun je eindeloos variëren.”



Hoe kunnen reizigers het beste de drukte vermijden en authentieke ervaringen opdoen in populaire bestemmingen zoals Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika?

“Dat is het geheim van de chef… de locatie van je safarikamp is daarbij het belangrijkste en als je deze plekken goed kent, is het zeker mogelijk om de juiste locaties te vinden in normaal drukke gebieden en dan toch ver weg van de massa. Denk aan privéconcessies waar alleen safari’s gedaan mogen worden door de lodges die in deze concessies liggen. Of reis af naar minder bekende parken, zoals het zuidelijke deel van Tanzania, waar je op de juiste plekken geen enkele andere reizigers tegenkomt. Zelfs in Zuid-Afrika waar veel mensen van zeggen: ‘Daar ben ik al geweest, ik zoek wat anders’, kom ik elke keer in nieuwe gebieden die ik nog niet ken. Je kunt hier met de juiste kennis van je Afrika-specialist eindeloos terugkomen en steeds onbekende niet drukbezochte gebieden ontdekken.”

Welke verborgen pareltjes in Afrika verdienen meer aandacht?

“Er zijn gebieden waar je nauwelijks andere toeristen ziet en waar de lokale bevolking enorm afhankelijk is van toerisme, ze zijn vaak erg arm. Denk aan Mozambique, bijvoorbeeld het park Gorongosa is een juweel. Het is een park waar je safari’s soms met wat meer geduld moet benaderen. De ene keer zie je leeuwen, de andere keer zie je een enorme kudde olifanten. Het grootste voordeel is dat je hier zowat alleen op safari bent. Ook de conservation projecten om het wildlife te beschermen worden mede gefinancierd vanuit toerisme. Het is dus ontzettend belangrijk dat deze parken bezocht worden. Ik gun het de communities die zich met hart en ziel inzetten om wildlife te beschermen zo ontzettend dat ze gasten ontvangen. Zimbabwe klinkt vaak spannend en voor veel mensen onbekend. Hierdoor kiezen mensen vaak voor meer voor de hand liggende safaribestemmingen, zoals Botswana. Ik probeer reizigers altijd te laten zien dat juist deze bestemmingen zo enorm interessant zijn. In Zimbabwe word je omvergeblazen door het wildlife in de verschillende parken, de gidsen zijn geweldig en de lokale bevolking steelt je hart.”

Wat is jouw favoriete Afrika-bestemming?

“Dat is een moeilijke, er is zoveel moois en alles hangt altijd samen met de herinneringen, met wie je er was of wie je er ontmoet hebt. Als ik toch iets moet noemen kies ik Zambia en dan specifiek South Luangwa. Dat is echt thuiskomen voor mij! Eindeloze uren heb ik hier gewandeld tussen de wilde dieren. Slapen onder de sterren met topgidsen die je herkennen als je weer terugkomt en met sommigen bouw je zelfs een band op. De lodges en safarikampen zijn hier magisch mooi gebouwd, één met de natuur. De prachtige Luangwa rivier die achter iedere bocht weer een geheim prijs geeft bijvoorbeeld als de olifantenkuddes oversteken. En de kers op de taart: de zeer goede kansen om luipaarden te spotten. Dit alles maakt South Luangwa heel bijzonder.”

Dit interview is onderdeel van de Afrika-Special die in Travelpro april 2025 is verschenen.