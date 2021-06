Michelle de Wit nieuwe Chief Retail Officer bij Prijsvrij

Prijsvrij heeft Michelle de Wit benoemd als Chief Retail Officer. Hiermee neemt zij plaats in het managementteam van Prijsvrij en wordt zij binnen de organisatie verantwoordelijk voor de reisbureaus die Prijsvrij recentelijk heeft gekocht uit de boedel van het failliete D-rt.

Twee weken geleden werd de deal tussen Prijsvrij en de curatoren geformaliseerd. Prijsvrij neemt met deze deal 100 tot 150 reisbureaus over, de IE rechten en een aantal domeinnamen waaronder d-reizen.nl.

Ambitieus

Kennis op online gebied is op grote schaal aanwezig bij het ambitieuze Prijsvrij maar met de overname van de reisbureaus ontstond de behoefte om kennis in huis te halen op het gebied van retail. Volgens de CEO van Prijsvrij Marc van Deursen is Michelle de aangewezen persoon om invulling te geven aan deze behoefte. “We zijn een dynamisch en ambitieus bedrijf. Michelle past uitstekend in dat plaatje” aldus Van Deursen. Na ruim 18 jaar actief te zijn geweest in het bedrijf van haar vader Ad de Wit (Travelcenter de Wit) was de beslissing om over te stappen naar Prijsvrij niet eenvoudig voor Michelle. In die 18 jaar heeft zij samen met haar vader het bedrijf laten groeien tot een belangrijke partij in het Nederlandse retail landschap.

Niet laten lopen

Michelle de Wit: “Het is allemaal ontzettend snel gegaan. Ik ben 1,5 week geleden benaderd voor deze functie en afgelopen vrijdag is het contract getekend. Soms komen er kansen op je pad die je simpelweg niet kan laten lopen. De plannen die Prijsvrij met D-reizen heeft spreken mij erg aan. Ik ben ervan overtuigd dat ik samen met het team van Prijsvrij en D-reizen de reisbureaus wederom succesvol kan laten zijn. Met pijn in mijn hart laat ik het familiebedrijf achter me. Gelukkig is Travelcenter de Wit afgelopen jaren zo opgebouwd dat het niet alleen van mij afhankelijk is. Mijn vader is nog altijd op de zaak aanwezig als hoofdverantwoordelijke en mijn dagelijkse werkzaamheden worden onder andere overgenomen door mijn zusje Emmie de Wit, mijn voormalig rechterhand Kelly Bouwdewijns en steun en toeverlaat van Travelcenter de Wit Natasja van Leeuwen. Dat team staat als een huis. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het succes van het bedrijf voort kunnen zetten.”

Travelcenter de Wit

Afgelopen jaren was Michelle naast haar rol bij Travelcenter de Wit actief in de Raad van Commissarissen van DTA. Deze functie heeft ze per direct neergelegd. Michelle de Wit: “Ik ben DTA enorm dankbaar voor de kansen die ze mij gegeven hebben. Ik heb altijd met heel veel plezier samengewerkt met de DTA collega’s. Wat die club heeft is echt heel bijzonder. Het zijn concullega’s van elkaar maar toch is er een gemeenschappelijke deler gevonden die ervoor zorgt dat er samen een hoger doel na wordt gestreefd”

