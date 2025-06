CruiseClub in Rotterdam is door MSC Cruises uitgeroepen tot ‘MSC Star of the Month’ voor de maand mei. Het reisbureau wist afgelopen maand niet alleen de hoogste omzet te behalen, maar tevens ook het meest aantal geboekte passagiers.

“We zijn trots om Cruise Club in het zonnetje te zetten als onze ‘Star of the Month’”, aldus Daniel Kruithof, Sales Executive Nederland bij MSC Cruises. “Hun toewijding, inzet en uitstekende verkoopresultaten maken hen tot een voorbeeld binnen ons partnernetwerk.”

De titel ‘MSC Star of the Month’ is een maandelijkse onderscheiding voor reisbureau’s en ZRA’s die uitblinken in boekingsresultaten, service en promotie van MSC Cruises.

Foto: Daniel Kruithof (MSC Cruises), Chantal Kerver en Julia Strack (CruiseClub).