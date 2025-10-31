De Nederlandse ambassade in Dar es Salaam waarschuwt Nederlanders in Tanzania vandaag via een mail voor een onvoorspelbare en gespannen situatie nadat de verkiezingen in het Oost-Afrikaanse land hebben geleid tot demonstraties met geweld.

Op verschillende plekken in het land is sprake van onrust en geweld. Volgens de ambassade zijn er wegversperringen, grijpen autoriteiten hard in en is het internet veelal afgesloten. Ook zijn vliegvelden gesloten, veel internationale vluchten geannuleerd en geldt er een straatverbod, al is onduidelijk hoe strikt dat wordt gehandhaafd.

Advies

De ambassade adviseert Nederlanders in Tanzania om zoveel mogelijk binnen te blijven en alleen op pad te gaan als dat strikt noodzakelijk is. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws te volgen en bij geplande vluchten vooraf contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.