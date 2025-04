Vanaf 6 april 2025 start de nieuwe snelbuslijn SB 46, die een directe verbinding biedt tussen Nijmegen en Airport Weeze.



De bus rijdt elke twee uur vanaf centraal station Nijmegen via Kranenburg en Goch naar Airport Weeze en daarna verder naar station Kevelaer, en doet daar ongeveer 65 minuten over.



Eerste vertrek: 02:40 uur

Laatste vertrek: 22.40 uur



Vanaf Airport Weeze naar Nijmegen:

Eerste vertrek: 04:36

Laatste vertrek: 00:36



Tarieven en ticketverkoop Kaartjes zijn verkrijgbaar via de app “DB NRWay” of via deze link.

“De nieuwe snelbuslijn SB 46 verbetert de bereikbaarheid van Airport Weeze verder en biedt reizigers en forensen een openbaarvervoersverbinding tussen de steden Nijmegen en Kevelaer”, aldus Tom Kurzweg, woordvoerder van Airport Weeze. “Wij zijn er natuurlijk bijzonder blij mee dat onze gasten uit Nederland nu ook de mogelijkheid hebben om Airport Weeze rechtstreeks, voordelig en comfortabel met de bus vanuit Nijmegen te bereiken.”