Onlangs hield TUI haar TUI à Table-avonden in het land. Verschillende partners vertelden de aanwezigen de laatste nieuwtjes. We praten je bij…

Wavemaker Hospitality, voorheen bekend als Atlantica Hotel Management, breidt zijn portfolio uit en lanceert een vernieuwd platform voor reisagenten. Isabelle is het persoonlijke aanspreekpunt voor reisagenten in de Benelux en Frankrijk en staat klaar om reisagenten te informeren over hotels, bestemmingen en exclusieve acties. Na meer dan 40 jaar evolueert Atlantica Hotel Management naar Wavemaker Hospitality, met een indrukwekkend aanbod van vijf unieke merken: Atlantica Hotels & Resorts, Mare Resorts, Aphrodite Hills en de nieuwkomers Aphi Resorts en Amoh Rhodos. De hotelketen telt momenteel meer dan veertig hotels in Griekenland, Cyprus en Egypte. Amoh Rhodos, een luxueus hotel nabij Lindos, opent deze zomer als onderdeel van de prestigieuze Luxury Collection by Marriott. De eerste Aphi-hotels staan gepland voor zomer 2026. Daarnaast introduceert Wavemaker Hospitality WavemakerPro, een exclusief online platform voor reisagenten. Dit portaal biedt uitgebreide factsheets, een partnerclub met aantrekkelijke reisagenten tarieven en een puntenspaarsysteem voor gratis verblijven. Met deze tool krijgen reisprofessionals direct toegang tot alle informatie om hun klanten optimaal te adviseren. Blijf op de hoogte van de hotels van Wavemaker Hospitality door je in te schrijven voor de nieuwsbrief! Ontvang exclusieve updates en leuke weetjes, profiteer van kortingen en incentives en ontdek studiereizen en wedstrijden. Meer weten? Isabelle is altijd bereikbaar via e-mail en WhatsApp (+32 468 01 54 33) voor vragen en updates.

TUI Hotels & Resorts

Thijs van Toorenenburg is de nieuwe vertegenwoordiger voor TUI Hotels & Resorts (TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE en ROBINSON) op de Nederlandse en Belgische markt. “Als nieuwe vertegenwoordiger van TUI Hotels & Resorts (TUI BLUE, ROBINSON & TUI MAGIC LIFE) in Nederland en België waren deze TUI à Table avonden een echte vuurdoop voor me. Ik heb voor het eerst met zoveel reisagenten door de merken kunnen gaan tijdens presentaties in een knusse en informele setting op fantastische locaties. Daarnaast heb ik aan tafel goed kennis kunnen maken met reisagenten vanuit het hele land. Het was onwijs waardevol om hun ervaringen te horen en te leren wat ze nou eigenlijk allemaal doen voor hun klanten en op welke manieren ze te werk gaan.” De merken van TUI Hotels & Resorts kennen veel verschillen onderling: Zo is TUI BLUE bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor de klant die op zoek is naar authenticiteit en de bestemming wilt ontdekken. TUI MAGIC LIFE is dan weer de perfecte match voor een klant die budgetzekerheid wilt, en biedt All Inclusive aan, maar dan met net dat beetje meer inbegrepen (zelfs gemotoriseerde watersporten). ROBINSON biedt dan weer een luxe ervaring voor de premiumklant die volledig in de watten gelegd wilt worden, en daarnaast ook actief bezig wilt zijn tijdens zijn of haar verblijf. Alle informatie en verschillen zijn terug te vinden op het reisagentenportaal via www.mytuihotels.com. Hier kan je ook onze vakantietester terugvinden. Toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via mytuihotels@tui.com.

RIU Hotels & Resorts

Na een volledige renovatie, opende Riu Palace Bavaro in de Dominicaanse Republiek afgelopen september haar deuren. Met o.a 32 Food & Drink outlets, een familie gedeelte met grote kamers, Elite Club, uitgebreid Riu Land en Splash Water World is dit de grootste RIU renovatie ooit. Afgelopen december is Riu Negril op Jamaica ook heropend na een volledige renovatie, met onder meer kamers en openbare ruimtes in de nieuwe stijl, nieuw thema restaurant ´American Country¨, Swim Up kamers en drie Pickleball banen. In mei zal Riu La Mola op Formentera weer open gaan als Riu Palace La Mola. Afgelopen najaar is het nieuwste Plaza hotel geopend. Riu Plaza Chicago, in de bruisende wijk Streeterville, vlak bij de Magnificent Mile. Een 28 etages tellende wolkenkrabber met een prachtige rooftop bar met glazen balkon

Paloma

Paloma Hotels bestaat 45 jaar. Het portfolio telt negen hotel; acht Paloma Hotels en één Club Marvy. Allemaal heel verschillend, maar met een gedeelde noemer: kwaliteit. Dit staat hoog in het vaandel: zowel op vlak van service, infrastructuur, duurzaamheid en gastronomie, dit mede dankzij de eigen boerderij Yerlim die voorziet in olijfolie, wijnen, jams, kruiden en zoveel meer. Over Gastronomie gesproken: dit jaar heeft Palomo een certificaat van Gault & Milau ontvangen voor de Buono İtaliano in club Marvy. Paloma Finesse heeft een ander concept in Chef’s Kitchen: elke week een nieuwe beroemde buitenlandse of binnenlandse chef die de smaakpapillen van de gasten komt verwennen. In 2025 zijn er twee primeurs: op 1 juni heropent Paloma Grida de deuren met onder meer een adult only zone. En vanaf 28 maart opent in Belek Paloma Sencia – de nieuwste telg – de deuren.