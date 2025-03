Norwegian Cruise Line (NCL) heeft de Norwegian Aqua in ontvangst genomen, het twintigste schip en de eerste van de Prima Plus klasse, gebouwd door Fincantieri.

Een van de meest opvallende primeurs op de Norwegian Aqua is de Aqua Slidecoaster, een combinatie van een achtbaan en een waterglijbaan. Daarnaast is er de Aqua Game Zone, een interactieve entertainmentruimte vol meeslepende spellen en uitdagingen, van retro arcade games tot virtual reality. Ook introduceert NCL de eerste Glow Court, een hightech, digitaal sportcomplex met een interactieve LED-vloer die overdag leuke spellen biedt en ’s avonds in een club verandert.

Culinair

Ook op culinair gebied valt er veel nieuws te ontdekken aan boord van de Norwegian Aqua. Gasten kunnen genieten van een mix van gloednieuwe en bekende eetgelegenheden, waaronder het debuut van het Thaise specialiteitenrestaurant Sukhothai. Daarnaast keren favorieten zoals Cagney’s Steakhouse en Le Bistro terug. De populaire Indulge Food Hall is uitgebreid met Planterie, een nieuwe eetgelegenheid die plantaardige bowls en gezonde opties serveert voor lunch en diner.

Entertainment

’s Avonds kunnen gasten genieten van entertainment van wereldklasse, waaronder ‘Revolution: A Celebration of Prince’, een meeslepende tribute show, en ‘Elements: The World Expanded’, een verbeterde versie van NCL’s best beoordeelde show.

Travelpro is volgende week aanwezig op de inaugurele cruise van Lissabon naar Southampton. Houd onze social media in de gaten om meer te zien van het nieuwste schip van NCL.