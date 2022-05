Paniek nadat passagiers foto’s ontvangen van vliegtuigrampen

Deel dit artikel

Passagiers die van Tel Aviv naar Istanbul vlogen met de Turkse airline AnadoluJet werden opgeschrikt door foto’s van vliegtuigcrashes die zij middels een airdrop-verzoek ontvingen. Onder de foto’s waren ook foto’s van de Turkish Airlines crash in Amsterdam in 2009 te zien.

De foto’s van vliegtuigrampen veroorzaakten paniek onder de passagiers van het vliegtuig, waardoor de vliegtuigbemanning gedwongen werd het opstijgen te staken, zich om te draaien en de politie te bellen.

“Het vliegtuig stopte en de bemanning vroeg wie de foto’s hadden gekregen. Na een paar minuten kregen we te horen dat we moesten uitstappen. De politie kwam opdagen, dus we realiseerden ons dat er iets aan de hand was. De luchthavenautoriteiten vertelden ons dat er een veiligheidsincident was, en ze hebben al onze bagage uit het toestel gehaald voor een nieuwe inspectie”, aldus een passagier.

“Een vrouw viel flauw, een andere kreeg een paniekaanval”, voegde een andere passagier eraan toe. Terwijl de autoriteiten aanvankelijk vreesden voor terrorisme of een cyberaanval, werd al snel duidelijk dat de beelden uit het vliegtuig van de dochtermaatschappij van Turkish Airlines kwamen.

De daders werden snel geïdentificeerd als negen Israëlische jongeren, rond de leeftijd van 18 jaar, naar verluidt allemaal uit hetzelfde dorp in Galilea, in het noorden van Israël, die aan boord waren en prompt werden vastgehouden voor ondervraging.

Na een vertraging van enkele uren vertrok het AnadoluJet 737-jet en landde uiteindelijk veilig op de luchthaven Sabiha Gokcen in Istanbul, zonder de negen jongeren.

De jongeren die bij het incident betrokken waren, zouden kunnen worden beschuldigd van het verspreiden van valse informatie die angst en paniek veroorzaakte, omdat de foto’s “kunnen worden geïnterpreteerd als een bedreiging voor het uitvoeren van een aanval”, aldus de politie.

Author Arjen Lutgendorff