Paul Cremers (eigenaar van Caprea Leo-groep, waar onder meer Solmar Tours en Staf Tours onder vallen) heeft het de reisorganisatie Snowtravel overgenomen.

Cremers: “Snowtravel en Staf Cars werken al lang succesvol samen. We innoveerden samen met de Dream Class shortski-reizen en hebben meer dan 150 busritten per jaar naar de sneeuw. Dat Wim Crommen (CEO Showtravel) met zijn bedrijf nu volledig tot onze groep gaat behoren, is een logische stap. Ik ben ook enorm blij dat hij zijn schouders zal blijven zetten onder de ski- én nieuwe zomerreizen.”