Per 1 februari 2026 start Paul Terstegge (50) als CEO van Transavia. Hij volgt Marcel de Nooijer op die Transavia gaat verlaten.



Paul Terstegge is op dit moment Executive Vice President Inflight Services bij KLM. Met zijn brede achtergrond in commercie, operatie en strategie in de luchtvaart brengt hij leiderschap en besluitkracht mee om de ingezette koers van Transavia voort te zetten en verder te versterken.

Met deze benoeming zet Transavia een volgende stap in gerichte groei en uitbreiding van het Europese netwerk en naar een stillere en schonere toekomst. Daarnaast ligt de focus op het continu verbeteren van de reiservaring voor passagiers, een sterke en voorspelbare operatie en een businessmodel dat klaar is voor de komende jaren.



‘We heten Paul van harte welkom bij Transavia. Zijn diepe en brede nationale en internationale ervaring is belangrijk in de volgende fase van Transavia. Zijn toegankelijke stijl van leidinggeven sluit goed aan bij onze collega’s en bij de koers die we de komende jaren willen vasthouden en verder vormgeven’, zegt Jenny Elissen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Transavia.



Achtergrond

Paul Terstegge heeft ruime ervaring in de luchtvaartsector, variërend van general management in het buitenland tot het leidinggeven aan een grote operationele divisie bij KLM. Daarnaast vervulde hij strategische functies in Parijs en bekleedde hij diverse commerciële posities binnen de Air France–KLM Group.

Wat mij meteen opvalt bij Transavia is de open manier van werken’, zegt Terstegge. ‘Ook zonder iedereen al te kennen, zie ik hoeveel energie er door het bedrijf stroomt. Ik kijk ernaar uit om samen slimme keuzes te maken, ruimte te geven aan vernieuwing en te blijven zorgen voor een prettige en betaalbare reis voor iedereen die met ons vliegt.’



