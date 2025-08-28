Zestig jaar geleden zorgde de oprichting van de Stichting Etherreclame (Ster) ervoor dat reclameblokken voor het eerst in Nederlandse huiskamers te zien waren.

Daarmee ontstonden ook de slogans die zich in het collectieve geheugen hebben genesteld. Voor het jubileum selecteerde Ster zélf de meest iconische slogans uit zes decennia. Het publiek kon vervolgens via AD.nl stemmen op zijn favoriet.

Tweede plaats

In de uitslag belandde “Ik heb er zininin” van Prijsvrij op een tweede plaats. De slogan, geïntroduceerd in 2022, moest alleen ‘Even Apeldoorn bellen’ van Centraal Beheer voor zich dulden en liet gevestigde iconen als ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’ van WC Eend, ‘Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje!’ van Melkunie en de paarse krokodil van OHRA achter zich.

Sluipschutters

Hoe de slogan ontstond, vertelt Leo Alkemade, acteur, cabaretier én gezicht van de campagne: “Toen ik een paar jaar geleden werd gevraagd om mee te werken aan de nieuwe campagne van Prijsvrij Vakanties, had ik nooit gedacht dat mijn dochter Liselot mijn tegenspeelster zou worden. Het begon eigenlijk met een grapje. Marc van Deursen (CEO van Prijsvrij Vakanties en D-reizen) had een scène gezien van Liselot in Sluipschutters. Ze zei iets als ‘ik heb er zininin’, helemaal per ongeluk. Maar het was zó goed, zó natuurlijk. Hij zei: daar zit iets. En daar zat inderdaad iets.”