Radstake (ANVR): “Ik snap de frustratie, want het is een ongelooflijk pijnlijke situatie”

“Ik heb veel begrip voor Reiscollega, maar er zitten ook heel veel aannames in zijn verhaal die niet kloppen”, zo laat Frank Radstake (ANVR) desgevraagd weten in een eerste reactie aan TravelPro op het verhaal van ‘Reiscollega’ die liet weten een officieel bezwaarschrift over de aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot de liquidatie van Reiswerk Pensioenen bij het bestuur van de Stichting Reiswerk Pensioenen, de Geschillencommissie Stichting Reiswerk Pensioenen, de Pensioenfederatie, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken te hebben neergelegd.

“Even los van of je boven de 60 bent en een korting van 9% krijgt of onder de 60 bent en een korting van 18% krijgt, is het natuurlijk echt een hard gelag. Mensen die al met pensioen zijn gegaan die verliezen bijna 10% van hun maandelijkse pensioeninkomsten uit het potje van Reiswerk Pensioenen. Dat is serieus geld”, aldus Radstake. Volgens Radstake is uit onderzoek gebleken dat voor de mensen die al met pensioen zijn het potje van Reiswerk Pensioenen niet het belangrijkste potje met betrekking tot hun pensioen. “Reiswerk Pensioenen is begonnen in 1996, dus iemand die vorig jaar met pensioen is gegaan heeft er 24 jaar pensioen opgebouwd en die heeft dus ook nog ergens anders twintig tot 25 jaar pensioen opgebouwd met daarnaast een AOW. Ik wil maar zeggen dat het niet zo is dat als je Reiswerk-pensioen met 10% wordt gekort, hoe zuur het ook is, dat je maandelijkse inkomsten als gepensioneerde met 10% naar beneden gaat.” Het volledige interview met Radstake lees je in TravelPro #08.

Stichting Reiswerk en Stichting Reiswerk Pensioenen zijn verschillende organisaties die niets met elkaar te maken hebben.

