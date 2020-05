Reactie Mark Rutte op EU: “We kunnen doorgaan met vouchers, ik heb ook een aantal tickets ongebruikt in mijn la liggen”

“Ik vind het niet zo erg dat de Europese Commissie het niet eens is met de vouchers als ze geen proces beginnen, dan kunnen we nog even door met de vouchers”, aldus Mark Rutte (minister-president van Nederland) tijdens de wekelijkse persconferentie vanavond. “We kunnen voorlopig doorgaan met de vouchers, de EU komt niet met strafmaatregelen, nog.”

“We moeten allemaal een beetje solidair zijn tegen elkaar. Ik heb ook een aantal vliegtickets ongebruikt in mijn la liggen. En dan krijg ik zo’n voucher. Als je het geld écht nodig hebt is het wat anders, maar het feit dat je op vakantie kon gaan, betekent blijkbaar dat die ruimte er was. We hebben het met z’n allen zwaar en we zijn met z’n allen meelevend. Er zijn heel veel mensen die doorgaan met het betalen van de sportclub, er zijn zoveel mensen die niet meer live muziekles hebben en toch doorgaan met het betalen van de rekening, dus ook hiervoor geldt dat het vouchersysteem voorlopig even het beste is. Ik snap het dat er mensen bijzitten die een inkomen hadden toen zij hun vakantie boekten en nu misschien helemaal geen geld meer binnenkrijgen, maar we zitten in een hele moeilijke situatie.”

Op de vraag ‘kunnen we deze zomer binnen Europa op vakantie?’ liet Rutte weten: “Dat is niet helemaal duidelijk op dit moment, omdat er heel veel gesprekken binnen Europa plaatsvinden over hoe we om moeten gaan met de vakantieperiode. Er zijn nog grote verschillen wat er in en tussen de verschillende landen gebeurt en wat landen wel en niet voor quarantainemaatregelen nemen. Ik ga er nu nog niks over zeggen. Wij kijken nu niet verder vooruit dan twee tot drie weken en dat kan ook niet verder. Ik heb ook geen advies voor mensen over de vakantie. Wij hopen zo snel mogelijk met adviezen te komen, maar dat hangt er echt vanaf hoe het zich in Europa ontwikkelt omdat we zullen moeten kijken hoe we omgaan met grensopeningen, verkeer, enzovoorts. Heel Europa staat op oranje en oranje betekent ‘alleen noodzakelijke reizen’. Ik vind dat we moeten vertellen wat we weten, maar over de zomervakantie weten we echt nog te weinig, omdat er in Europa teveel onduidelijk is. Er is tussen landen nog teveel overleg, ook door de Europese Commissie, dus laat ik daar niet over speculeren.”

