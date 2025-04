De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak in het kort geding dat ANVR en TUI hebben aangespannen tegen de gemeente Den Haag wegens het lokale verbod op reclame voor vliegvakanties.



De uitkomst van het kort geding, dat vrijdag diende, is van groot belang. Mocht de gemeente Den Haag in het gelijk worden gesteld, en haar gang kunnen gaan met het lokale reclameverbod, dan zou dat een precedentwerking kunnen hebben.



Tijdens de zitting bleek dat Prijsvrij/D-reizen zich heeft gevoegd in het kort geding dat ANVR en TUI hebben aangespannen.



De gemeenteraad van Den Haag heeft op 12 september vorig jaar een initiatiefvoorstel aangenomen voor een verbod op fossiele reclame in de openbare ruimte van Den Haag. Het idee kwam uit de koker van de Haagse wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren). Met de maatregel wil de Partij voor de Dieren de verkoop van fossiele producten ontmoedigen en de bewustwording rond de klimaatcrisis vergroten.



Het verbod geldt voor buitenreclames voor fossiele producten, zoals vliegvakanties, (hybride) auto’s die fossiele energie gebruiken en voor reclame voor grijze stroom- en gascontracten. Om dit verbod mogelijk te maken, werd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Den Haag aangepast. Het verbod werd per 1 januari van kracht, maar er wordt pas per 1 mei gehandhaafd.



Met een verbod op buitenreclame voor vliegvakanties wil de gemeente Den Haag bereiken dat de inwoners minder snel een vliegreis zullen boeken.

De advocaten van ANVR en TUI spraken van ‘symboolpolitiek’. Mensen die een vliegvakantie willen boeken, doen dat toch wel. Bovendien is het niet aan de gemeente om een dergelijke maatregel op lokaal niveau in te voeren. De advocaten noemden de maatregel daarom ‘disproportioneel’. De gemeente kan zich beter richten op maatregelen die lokaal wel effect hebben, zoals het instellen van emissievrije zones en een verbod op het stoken van houtkachels.



Voorzieningenrechter Hoekstra-van Vliet maakte vrijdag meteen bij aanvang van het kort geding duidelijk dat het niet de bedoeling was een hele milieudiscussie te voeren. ‘Die standpunten zijn wel bekend. Het gaat hier vandaag om de vraag of het reclameverbod dat de gemeente Den Haag heeft ingesteld juridisch houdbaar is. Het is dus een juridische discussie over de vraag of de gemeente gerechtigd is een dergelijk verbod in te stellen. En of zo’n verbod in strijd is met hogere regelgeving.’



Uitspraak op vrijdag 25 april.