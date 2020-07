Reissector in beeld bij minister Wopke Hoekstra

Wopke Hoekstra (minister van Financiën) en het ministerie van Economsiche zaken zijn in contact met het groepje reisprofessionals dat de laatste maanden specifieke aandacht vraagt voor ‘kleine’ reisondernemers. “Economische Zaken heeft ons zelf (al een aantal keren, vorige week voor het laatst) gebeld. We hebben deze week een brief van de minister ontvangen en daaruit blijkt dat er over ons wordt nagedacht”, zo laat Terry van den Berg (reisadviseur The Travel Club) weten aan TravelPro.

Van den Berg nam tijdens de coronacrisis samen met Jeroen ’t Hart (Mijn Reiskennis) het initiatief tot een petitie waarin om aandacht werd gevraagd voor kleine reisondernemers. Samen met ’t Hart en Bram Beurskens (Travel Counsellors) liep hij eind juni van Tilburg naar Den Haag om de petitie te overhandigen en om aandacht te vragen voor de reissector. Van den Berg laat aan TravelPro weten dat hij niet al teveel wil prijsgeven over wat er in de brief staat.

“We voeren gesprekken met Economische Zaken, maar we willen geen ruis en bemoeienis van andere partijen op dit moment. Onze petitie en loopactie voerden we uit voor de ‘kleine’ reisondernemers, maar wat wij begrijpen uit de communicatie die wij ontvangen, is dat er inmiddels in Den Haag over de gehele sector wordt nagedacht.”

Over de petitie en de loopactie is Van den Berg achteraf positief. “Het heeft ons goede contacten gebracht, maar het is nog maar de vraag of er uiteindelijk resultaat wordt gehaald. We proberen in ieder geval alles, want we willen pakken wat we pakken kunnen. We hadden ook niets kunnen doen…”

